FOTO: Slovesno odprli obnovljeno speedway stezo na stadionu Matije Gubca

20.6.2022 | 11:50

Foto: MO Krško

Krško - Podžupan Mestne občine Krško Vlado Grahovac in predsednik Avto moto društva Krško Gregor Žigante sta v soboto pred Evropskim prvenstvom posamezno - finalom kvalifikacij v speedwayu s prerezom traku slovesno namenu predala obnovljeno speedway stezo na stadionu Matije Gubca v Krškem.

Mestna občina Krško je z obnovo speedway proge, ki v dolžino meri 382 metrov, široka pa je enajst metrov oz. 16 do 18 metrov na ovinkih, začela konec prejšnjega leta. Kot sporočajo iz občine, je poleg obnove zgornjega ustroja na celotni progi prenova na južnem delu obsegala razširitev ovinka, poglobitev notranjega dela in dvig zunanjega dela tega ovinka in prestavitev kanalizacije na tem delu proge. Tudi na severnem delu so poglobili notranji del in dvignili zunanji del ovinka. Za naložbo, s katero so ''bistveno izboljšani pogoji za izvedbo speedway dirk'', je Mestna občina Krško namenila okoli 135 000 evrov.

Slovesnost so z glasbo pospremili člani Pihalnega orkestra DKD Svoboda Senovo.

M. K.

Galerija