Ekipe prve pomoči preverile svojo usposobljenost

20.6.2022 | 12:50

Šentjernej - Na XXVI. preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči RK in CZ Dolenjske in Bele krajine je v soboto v Šentjerneju sodelovalo devet ekip prve pomoči Rdečega križa in Civilne zaščite. Smisel letošnjega preverjanja niso bili doseženi rezultati, ampak učenje in utrjevanje znanja, sporočajo iz OZ RK Novo mesto. Vseh devet ekip je preverjalo praktično znanje prve pomoči na treh nesrečah, na vsaki pa so reševali vsaj štiri poškodovane ali obolele ljudi.

Preverjanj usposobljenosti zaradi epidemije s korona virusom zadnje dve leti ni bilo, zato so na Rdečem križu veseli, da so ekipe še vedno aktivne in njihovi člani zainteresirani, da sodelujejo. Vodja strokovnega dela tekmovanja Peter Černe je ocenil znanje ekip prve pomoči za zelo dobro. Priznanja in pokale so dobili vsi nastopajoči, podelili so jih podžupan Občine Šentjernej, predstavnika UZRSZR Janja Brulc in Stanislav Zagorc in predsednica OZ RKS Novo mesto Vesna Dular.

Sodelovale so naslednje ekipe prve pomoči:OZ RKS Novo mesto1,OZ RKS Novo mesto 2, OZ RKS Trebnje, OZ RKS Metlika 1, OZ RKS Metlika 2, CZ Občine Šmarješke Toplice, CZ Občine Semič, CZ Občine Žužemberk in CZ Krka, d. d., Novo mesto.

M. K.

Foto: OZ RK Novo mesto