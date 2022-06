Ob svetovnem dnevu beguncev - Vsaka pomoč, pa naj gre za otroško kolo ali flavto, je več kot dobrodošla

20.6.2022 | 13:40

Sedemletni deček Tymofii se je podarjenega kolesa izjemno razveselil. Na sliki ob predsednici DRPD Branki Bukovec. (Foto: arhiv DRPD)

Zveza godb in pihalnih orkestrov Dolenjske in Bele krajine se je nemudoma odzvala in poskrbela, da mlada glasbenica, 10-letna Tatjana v novem okolju ne bo brez svojega inštrumenta.(Foto: Boštjan Pucelj)

Del ukrajinskih beguncev z Dolenjske, ki so svojo kulturo in kulinariko predstavljali na nedavnem Tednu kultur, je spoznalo tudi novomeškega župana Gregorja Macedonija. (Foto: Boštjan Pucelj)

Kar je ostalo od hiše 5-članske družine Kozij iz Harkova, ki je zaradi vojne ostala brez vsega. Zanjo na DRPD trenutno iščejo novi dom za najem, najraje v okolici Novega mesta, kjer bi med drugim spet lahko čebelarili. (Foto: arhiv družine)

Novo mesto - »Že spomladi smo vedeli, da je to šele začetek in da nas čaka še veliko dela, veliko pretresljivih zgodb begunskih družin iz Ukrajine. V naše programe je trenutno vključenih 25 družin, skupaj z otroki okoli 65 oseb, ki so trenutno nastanjeni v novomeški občini, pa tudi v občinah Škocjan, Žužemberk, Črnomelj in Dolenjske Toplice,« je ob današnjem svetovnem dnevu beguncev povedala predsednica Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto Branka Bukovec.

Omenjeno društvo je pred tremi desetletji nastalo ob tedanjem begunskem valu z območja Hrvaške in BiH in si ves čas prizadeva za vključevanje priseljencev, migrantov in beguncev, ki jim med drugim poleg učenja slovenščine nudi individualno psihosocialno in drugo pomoč.

»Imamo veliko izkušenj, a zato naše delo žal ni bistveno lažje. Vsaka družina, ki je morala zaradi vojne v Ukrajini zapustiti svoj dom in bližnje, prestaja hude čase in njihove potrebe so različne. Pomagamo jim pri prevodih in urejanju dokumentacij za pridobitev statusa beguncev. Da bi se lažje znašli v novem okolju, jih čim prej vključimo v tečaje slovenščine, ki trikrat tedensko v več skupinah potekajo na sedežu našega društva na Novem trgu,« je še povedala Bukovčeva. Pomoč vključuje veliko individualnega dela: poleg materialne pomoči v obliki hrane in oblačil, kar na novomeškem beguncem nudita tudi Območno združenje Rdečega križa Novo mesto in tukajšnja Škofijska Karitas, tudi podporo pri iskanju ustrezne namestitve, zaposlitve, vključevanju v novo okolje...

»Zgodb se je nabralo že veliko, in nobena skrivnost ni, da velikokrat skupaj tudi pojočemo. A tem ljudem moramo kot solidarna družba pomagati, pri čemer nas vedno znova razveseli dobrota ljudi in organizacij, ki se vključijo in pomagajo po svojih močeh,« še poudari.

Ena takšnih lepih zgodb je pomoč 10-letni Tatjani, ki je s skrbnicami iz vojnega območja prebežala v Črnomelj. Ko so na društvu izvedeli, da gre za mlado flavtisko, ki je zaradi vojne ostala brez svojega inštrumenta, so hitro ukrepali. Novo flavto je na njihovo pobudo kupila Zveza godb in pihalnih orkestrov Dolenjske in Bele krajine, Tatjana pa je v zahvalo nastopila na nedavnem festivalu Teden kultur. Kako pomembno je, da v težkih časih –predvsem otroci- še naprej razvijajo svoje talente in ohranjajo svojo kulturo, se na DRPD še kako zavedajo in ob tem zahvaljujejo nedavni donaciji Lions kluba Novo mesto. Tu je še 7-letni fantek Tymofii, čigar družina je varno nastanitev v Novem mestu našla zahvaljujoč solidarnosti družine Cvitkovič Maričič, ki jim je ponudila svoje stanovanje ... »Ko smo na socialnih omrežjih objavili, da zanj iščemo še kakšno rabljeno kolo, se je nemudoma odzvala mlada podjetnica in priskrbela ne enega, ampak dve kolesi. Otrok je namreč še precej in prav vsakdo lahko pomaga, kolikor lahko, da jim vsaj na ta način omogočimo čim bolj brezskrbno otroštvo,« je še povedala predsednica DRPD in dodala, da nobena donacija ni »premajhna«.

Še največ težav zaradi razmer na tukajšnjem nepremičninskem trgu predstavlja iskanje stanovanj ali hiš za najem. Trenutno iščejo nov dom za 5-člansko družino, ki je v Ukrajini ostala brez vsega, sedaj pa bi se radi nastanili v okolici Novega mesta, saj imajo tudi srednješolca. »Med drugim so doma čebelarili in ena družina jim je že podarila panj čebel, zdaj pa zanje za najem iščemo ustrezen dom v okolici mesta. Najemodajalce pozivamo, da nas kontaktirajo na drpdnm@gmail.com.«

Število ljudi po svetu, ki so morali zapustiti domove, je po podatkih Združenih narodov letos prvič preseglo 100 milijonov. Samo Ukrajino je zaradi ruske agresije zapustilo že več kot 6,5 milijona ljudi, v Sloveniji pa si je zatočišče poiskalo približno 5500 ukrajinskih beguncev. In četudi novice z vojnega območja počasi zapuščajo naslovnice naših medijev in je večina z mislimi že v poletju, je današnji svetovni dan beguncev priložnost, da se spomnimo na soljudi v stiski in pomen solidarnosti v naši družbi, še poudarjajo na DRPD.

M. M.