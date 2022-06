Športni dan krkašev

20.6.2022 | 18:50

Novo mesto - Minulo soboto so v Krki znova organizirali tradicionalni Krkin športni dan. Na igriščih športnega parka na Loki so se Krkini sodelavci pomerili v različnih športih. To je bil dan timskega duha, zdrave športne tekmovalnosti in dobrega razpoloženja, na katerem so krkaši pokazali svoje talente in kondicijo v številnih športnih disciplinah in dejavnostih ter krepili dobre medsebojne odnose, sporočajo iz podjetja.

Dopoldanskih tekmovanj so se udeležili številni športni navdušenci, pa tudi navijači. V sklopu tekmovanja Izbiramo najboljšo ekipo v športni rekreaciji so potekale tekme v odbojki, nogometu in košarki. Krkaši so se pomerili tudi v pikadu, orientacijskem teku in veslanju. Za ljubitelje hoje so organizirali pohod, za rekreativne kolesarje pa tri kolesarske izlete – dva po dolenjski trasi, tretjega pa iz Ljubljane do športnega parka na Loki. Ostali so se lahko preizkusili v vožnji s čolnom ali supom po reki Krki.

Najboljšim ekipam so takoj po končanih tekmah podelili pokale. V tekmovalnem delu so bili letos najboljši sodelavci Skupnih služb družbe, v množični športni udeležbi, ki se prav tako točkuje, pa je letos pokal prejela Oskrbna veriga.

Tudi letos so razglasili naj športnika. Tokrat sta plaketo in posebno Krkino značko prejela Sonja Pavlič, ki je že vrsto let uspešna članica kegljaške in strelske ekipe, ter Robert Turk, ki je s svojim osebnim angažiranjem in doseženimi rezultati med najbolj zaslužnimi za Krkine zmage na Delavskih športnih igrah. Ob tej priložnosti so sodelavcem podelili tudi plakete za življenjsko delo na področju športa. Prejeli so jih Angela Bele, Eva Jožef in Jože Ravbar, so še zapisali v sporočilu za javnost.

