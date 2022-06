22. Jazzinty bo imel hude mentorje in koncerte

Novo mesto - Čeprav je do začetka letošnjega jazzovskega festivala in delavnic Jazzinty še slaba dva meseca, so v Zavodu Novo mesto, ki je pred leti od zavoda LokalPatriot prevzelo organizacijo te prireditve, že pripravljeni, letošnje dogajanje med 15. in 20. avgustom pa so predstavili na davišnji novinarski konferenci.

Po dveh letih kovidnih omejitev, ki so vplivala tako na program festivala kot tudi mentorske zasedbe in število udeležencev, letos v organizacijskem odboru lažje dihajo. Festival in delavnice pripravljajo s švicarsko šolo Jazzcampus iz Basla, ki jim je kot »umetnika v rezidenci« v Novo mesto pripeljala kitarista svetovnega kova Lionela Louekeja, člana aktualne zasedbe enega največjih jazz pianistov v zgodovini Herbieja Hancocka. Loueke, ki se med drugim ponaša tudi z nominacijo za glasbeno nagrado grammy, bo imel na festivalu četrtkov solističen koncert.

Mentorska zasedba bo tudi letos precej mednarodno obarvana. »S pevci se bo tokrat ukvarjala Američanka Sara Gazarek, profesorica z Univerze v južni Kaliforniji, večkratna nominiranka za nagrado gammy. Trobento bo poučeval eden izmed najboljših slovenskih jazz trobentačev Tomaž Gajšt. Saksofon in pihala bodo domena enega vodilnih saksofonistov evropske mlajše generacije Nemca Wanje Slavina. Klavir in klaviature bo poučeval Američan Jason Lindner, eden najbolj iskanih članov newyorške glasbene scene, ki ga lahko slišimo tudi na zadnjem albumu Davida Bowieja - Blackstar. Delavnico kitare bo vodil Samo Šalamon, basa in kontrabasa v New Yorku živeči grammyjevec Grk Panagiotis Andreou, bobnov Bojan Krhlanko, začetnike pa bo v svet jazza pospremila Patricija Škof,« je letošnjo mentorsko zasedbo predstavil umetniški vodja Jazzintyja Domen Bohte.

Med koncerti, ki bodo od petka do sobote potekali na ploščadi pred Kulturnim centrom Janeza Trdine, velja poleg nastopa Lionela Louekeja izpostaviti še sredino razglasitev in koncert zmagovalca nagrade jazzon, četrtkov nastop mentorskega dua Lindner-Andreou ter nekoliko bolj lahkoten četrtkov večer jazzovskih standardov, ki jih bosta skupaj s Tadejem Kamplom, Žigo Kožarjem in Markom Črnčcem igrala Maja Keuc in Jure Pukl, in funka s slovenski zasedbo Funk Fact. Edini dogodek, ki bo na drugem prizorišču, bo orgelski koncert Roka Zalokarja v sredo v frančiškanski cerkvi.

Medtem ko je za prijave na delavnice, ki bodo potekale v novomeški glasbeni šoli, čas še do 1. avgusta, pa je rok za prijave na natečaj za nagrado jazzon že potekel. Svoje skladbe je poslalo enaindvajset mladih slovenskih jazzovskih skladateljev, kar je nepričakovano dober odziv.

