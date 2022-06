Ubil ga je avto, ki je zdrsnil nanj s kamna; pijan zapeljal na prireditveni prostor in ogrožal otroke

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 17. 6. in 20. 6. intervenirali v 205 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 671 klicev. Obravnavali so 26 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda in zasegli so avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 26-ih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj, lahke telesne poškodbe, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu, požara, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nezakonitih prehodov državne meje.

Smrtna nesreča pri delu

V petek okoli 20.30 so bili krški policisti obveščeni o nesreči pri delu v okolici Krškega, kjer je bi moški zaradi hudih poškodb umrl. Opravili so ogled, zbrali obvestila in po prvih ugotovitvah je moški popravljal avtomobil, ki ga je podložil s kamnom. Ko je bil pod vozilom, je avtomobil zdrsnil in padel nanj. Kljub nudeni prvi pomoči je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Policisti bodo po zaključeni preiskavi z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Požar v Cegelnici - za 30 tisočakov škode

Policisti PP Novo mesto so bili v soboto nekaj pred 5. uro obveščeni o požaru pomožnega objekta ob stanovanjski hiši na območju Cegelnice. Požar so gasilci omejili in pogasili, lastnik ocenjuje, da je nastalo za več kot 30.000 evrov škode. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je prišlo do požara starejšega vozila, ki se je nahajalo v objektu. Policisti so opravili ogled in bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

Povzročitelja nesreč pod vplivom alkohola

V noči na soboto so bili trebanjski policisti obveščeni o prometni nesreči z udeležbo voznika osebnega avtomobila in voznika tovornega vozila na regionalni cesti pri Trebnjem. Opravili so ogled in po prvih ugotovitvah je 27-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubil oblast nad vozilom in čelno trčil v tovorno vozilo, ki ga je voznik pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. Poškodovanega 27-letnega povzročitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,08 miligrama alkohola, so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo.

O nevarnem ravnanju voznika so bili v soboto okoli 19. ure obveščeni tudi črnomaljski policisti. Voznik osebnega avtomobila naj bi zapeljal na prireditveni prostor, kjer je trčil v prometno signalizacijo in v ograjo in z nevarnim manevriranjem ogrožal otroke, ki so se nahajali v bližini. Policisti so se takoj odzvali, voznika izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 59-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,73 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah seznanili pristojno sodišče.

Ostal brez vozniške

Policisti PP Trebnje so v petek okoli 13. ure pri Šentrupertu zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da gre za 55-letnega kršitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,73 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pod vplivom alkohola, prepovedanih drog in brez veljavnega vozniškega dovoljenja

Med kontrolo prometa na avtocesti so policisti PPP Novo mesto sinoči okoli 19. ure ustavili voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da 35-letni voznik z območja Ptuja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozi pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 1,09 miligrama alkohola. Pozitiven je bil tudi na hitri test na prepovedane droge, opravljanje strokovnega pregleda pa je odklonil. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomi in tatvine

V Šentrupertu je nekdo vlomil v pomožni objekt in odpeljal dve kosilnici. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1000 evrov škode.

V petek popoldne je oškodovanka na gozdni poti v okolici Trebnjega parkirala avtomobil in se oddaljila od vozila. Neznanec je izkoristil njeno nepazljivost, vlomil v osebni avtomobil in ukradel bančno kartico. Z dvigi na bankomatu ji je izkanil 2000 evrov.

V okolici Krškega je nekdo s strehe objekta potrgal odtočne cevi in žlebove. Lastnika je oškodoval za 200 evrov.

S parkirnega prostora na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu je v noči na soboto nekdo ukradel osebni avtomobil Renault captur, svetle barve s črno streho, registrskih oznak NM HP-107.

Med 17. 6. in 18. 6. je v naselju Brinje na območju Šentruperta nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in ukradel zlat nakit in baterijski vrtalnik. Okoliščine policisti še preiskujejo.

V naselju Studenec na območju PP Sevnica je v noči na nedeljo neznanec skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel zlat nakit.

Na parkirnem prostoru v Trebnjem so neznanci vlomili v tovorno vozilo in ukradli sedem sodov s pivom. Policisti okoliščine še preiskujejo.

V Zagorici pri Velikem Gabru je nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev, skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel zlat nakit. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2500 evrov škode.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Podgračeno, Mala Dolina, Loče, Ribnica in Cirnik) izsledili in prijeli osem državljanov Bangladeša, dva državljana Pakistana, tri državljane Kube in državljana Maroka, na območju PP Sevnica tri državljane Sirije, na območju PP Krško (Oštrc) šest državljanov Gambije in dva državljana Malija, na območju PP Črnomelj (Zilje) po enega državljana Slonokoščene obale, Kameruna in Konga, v Metliki in Drašičih pa šest državljanov Afganistana, dva državljana Iraka, dva državljana Irana in državljana Romunije. Policijski postopki s tujci, ko so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

