Goran Dragić in Matjaž Smodiš odprla prvi pametni igrišči na Dolenjskem

20.6.2022 | 19:30

Prvo pametno košarkarsko igrišče so odprli: ravnatelj Šolskega centra Novo mesto Matej Forjan, Goran Dragič, župan MO Novo mesto Gregor Macedoni in Matjaž Smodiš.

Mladi so preverili novi igrišči.

Šolski center Novo mesto so obiskovali številni znani košarkarji.

Novo mesto - Slovenska vrhunska košarkarja Matjaž Smodiš in Goran Dragić sta danes pred novomeškim šolskim centrom odprla prvi »pametni« košarkarski igrišči na Dolenjskem. To je sicer tretje tovrstno igrišče v Sloveniji, s katerim želijo pritegniti mlade, pa tudi starejše, da še več prostega časa aktivno preživijo zunaj.

Na Šolskem centru Novo mesto so se lani septembra odločili, da gredo v prenovo starega igrišča, ki je bilo že precej dotrajano. »Pristopili smo k projektu, zelo hitro smo se dogovorili z Mestno Občino Novo mesto, k sodelovanju pa povabili tudi še dva naša bivša dijaka, Gorana Dragića in Matjaža Smodiša. Veseli smo in ponosni, da smo po dveh velikanih svetovne košarke lahko poimenovali igrišči, na katerih bodo generacije otrok vadile in morda bo šel kdo po njuni poti,« je povedal ravnatelj novomeškega šolskega centra Novo mesto Matej Forjan, ki je prepričan, da bosta to najbolj obiskani zunanji košarkarski igrišči v Novem mestu.

Takšno pametno igrišče že imajo v Ljubljani in Mariboru. Poleg nedrseče podlage je na voljo aplikacija za telefon (preko QR kode) z Dragićevimi navodili, kako trenira on sam. Kampanja prenove zunanjih košarkarskih igrišč se je pričela pred tremi leti, ko je slovenski košarkarski as z Mestno občino Ljubljana, sponzorji in partnerji prenovil igrišče v ljubljanskem parku Tivoli. »S pametno aplikacijo #podarimigram smo se odločili povezati tradicijo in sodobno tehnologijo, saj želimo, da bi bili naši mladi v današnjem digitalnem svetu čim bolj fizično aktivni,« poudarja Dragić, ki si kruh služi v ameriški profesionalni košarkarski ligi NBA, leta 2017 pa je kot kapetan popeljal slovensko reprezentanco do prvega naslova evropskih prvakov.

Vrednost projekta je znašala okoli 200.000 evrov. »Glavnino je prispeval Šolski center Novo mesto, preostalo pa akterji današnje zgodbe. Koliko pa v tem trenutku niti ni tako pomembno, kajti nekatere stvari, ki so jih prispevali današnji akterji, z denarjem ne moreš izmeriti,« je še poudaril Forjan.

Dragić in Smodiš sta se zahvalila, da sta del tako lepe zgodbe. Upata, da bo na igrišču čim več košarkarjev in da bo žoga zvabila čim več mladih izza računalnikov. Dragić je tudi sam v mladostniških letih s prijatelji rad igral košarko na ljubljanskih igriščih. Tam se je izoblikoval in marsikaj naučil, zaradi česar je danes tako cenjen. Kot je dejal, je vedno sanjal, da bo postal profesionalni košarkar, kar mu je uspelo, s trdim in zavzetim delom pa se je uveljavil v najmočnejši ligi na svetu. Zagotovo je lahko zgled mnogim mladim košarkarjem.

S Smodišem, s katerim sta si pred leti delila sobo na evropskem prvenstvu, sta ob odprtju pametnih igrišč tudi prva vrgla na koš. Dragićeva fundacija je s sponzorji tudi organizirala košarkarsko igro »knock out«, zmagovalec pa je prejel Gogijev podpisan dres, številni ostali pa so se želeli vsaj slikati s slovenskim košarkarskim zvezdnikom.

Župan Gregor Macedoni je v svojem govoru izpostavil, da ima košarka v Novem mestu zelo bogato in uspešno zgodovino, veliko je k temu prispeval tudi rojak Matjaž Smodiš. Ponosen je, da imajo tudi v dolenjski prestolnici zdaj pametni igrišči, ki nosita ime po košarkarskih legendah.

Dragić je z novomeškim šolskim centrom povezan že nekaj časa, saj se je pred nekaj leti vpisal v program logistični tehnik, lani pa je uspešno opravil poklicno maturo. Eden izmed njegovih profesorjev je bil Ivica Tomić, s katerim sta stkala tudi prijateljske vezi. »Goran je zlati fant. Vsi vemo, kakšne uspehe je dosegel na košarkarskem igrišču, poleg izjemnega košarkarskega znanja pa ga krasi tudi izjemna osebnost, ima velik posluh za druge. Ponosni smo, da je bil naš dijak in veselimo se njegovih uspehov, takrat še mi nekoliko zrastemo,« je povedal profesor fizike.

Poleg Dragića so bili dijaki šole tudi številni drugi znani košarkarji, med drugim njegov brat Zoran, Edo Murić, Jure Balažić, Matjaž Smodiš, Domen Bratuš, Miha Škedelj, Žiga Fifolt pa tudi namiznoteniški igralec Darko Jorgić. Forjan ob tem dodaja, da se kot šola ponašajo z odličnimi učnimi rezultati, velik posluh pa dajejo tudi športu, ki pomembno vpliva na razvoj mladih.

Besedilo in fotogarfije: R. N.

Galerija