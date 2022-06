FOTO: Verižno trčenje treh

21.6.2022 | 06:45

Spodnja Libna - verižno trčenje (Fotografije: PGE Krško)

Včeraj ob 13.26 je v naselju Spodnja Libna, občina Krško, prišlo do verižnega trčenja treh osebnih vozil. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč poškodovanima osebama do prihoda reševalcev, odklopili akumulatorja na vozilih, posuli cestišče z vpojnimi sredstvi, preprečili iztekanje motornih tekočin v meteorne jaške, nudili pomoč avtovleki pri odstranitvi vozil s cestišča in ga sanirali. Reševalci NMP Krško so eno poškodovano osebo oskrbeli na kraju, ena pa je bila prepeljana v SB Brežice.

Trije poškodovani

Ob 15.19 sta na cesti Trebnje - Račje selo, občina Trebnje trčili osebni vozili. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, posuli razlite motorne tekočine in odmaknili vozili s ceste. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so tri poškodovane osebe odpeljali na pregled v Zdravstveni dom Trebnje.

Požar v naravi

Ob 15.16 je zagorelo v naravi v naselju Veliki Podlog, občina Krško. Gasilci PGE Krško in PGD Veliki Podlog so požar pogasili in preprečili nadaljnje širjenje ognja na polje pšenice.

Motena bo dobava vode

Komunala Brežice obvešča uporabnike pitne vode iz dela Janeževe Gorce, Vinarske ceste ter Bizeljske ceste (od HŠ 73 do 87) na Bizeljskem, da bo v torek, 21. junija, motena dobava pitne vode med 8. in 13. uro zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Elektrike pa ne bo ...

Elektro Ljubljana, Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo danes, 21. junija, od 8. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Dol. Zilje na izvodu Grduni.

Distribucijska enota Krško pa obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog), in sicer na območju transformatorske postaje Bitna vas, Ornuška vas, češnjice Mokronog in Čilpah predvidoma med 8. in 14. uro ter na območju transformatorske postaje Drečji vrh in Čužnja vas predvidoma med 8. in 12. uro.

Na področju nadzorništva Novo mesto danes zaradi del elektrike ne bo od 8. do 13. ure na območju TP Regrške košenice, izvod 7.KO 1 – Košenice, in od 8. do 11. ure na območju TP K Roku, izvod 1.Krallovo - naselje.

Na področju nadzorništva Šentjernej elektrike danes od 8. do 13. ure ne bodo imeli odjemalci, ki so oskrbovani iz TP Dol. Vrhpolje.

Na področju nadzorništva Trebnje bo dobava električne energije prekinjena od 8. do 14. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Štorovje na izvodu Lovska koča.

Tudi distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Cirnik, nizkonapetostno omrežje – Smer Velika dolina med 8. in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica pa na območju transformatorske postaje Pecelj, nizkonapetostno omrežje – Zdole med 8. in 14. uro.

M. K., M. Ž.