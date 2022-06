Bolezen, ki jo širi ameriški škržatek, se lahko razširi kot kuga

21.6.2022 | 09:15

Smrtonosno bolezen vinske trte ZTR prenaša žuželka ameriški škržatek. (Foto: Senka Dreu)

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarja vinogradnike na obvezno zatiranje ameriškega škržatka, prenašalca karantenske bolezni trte zlate trsne rumenice. To je treba v razmejenem območju bolezni opraviti v naslednjih dneh.

Obvezen in nujen ukrep

Roke zatiranja in število obveznih škropljenj je za posamezna območja že napovedala javna služba zdravstvenega varstva rastlin na območnih kmetijsko gozdarskih zavodih Nova Gorica, Novo mesto in Maribor, na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije ter na Kmetijskem inštitutu Slovenije, so pojasnili in dodali, da so obvestila objavljena na spletni strani Agrometeorološkega portala RS ter na spletnih straneh omenjenih ustanov.

Zatiranje ameriškega škržatka je poleg odstranjevanja okuženih trt obvezen in nujen ukrep za preprečevanje širjenja te nevarne karantenske bolezni in posledično velike gospodarske škode v vinogradništvu, so poudarili. Postopke je treba opraviti takrat, ko je trta že povsem odcvetela.

"Fitosanitarni inšpektorji bodo tudi letos izvajali nadzor izpolnjevanja obveznosti zatiranja ameriškega škržatka in v primeru ugotovitve kršitve predpisanih obveznosti ukrepali po zakonu o prekrških," so izpostavili.

Z zlato trsno rumenico okuženi listi se vihajo, postanejo krhki in se drobijo. (Foto: Senka Dreu)

Zlato trsno rumenico povzroča fitoplazma grapevine flavescence doree, ki je v EU uvrščena med karantenske škodljive organizme. Okužene trte slabše rodijo, zaradi česar so pridelki manjši in manj kakovostni, trte pa lahko v nekaj letih propadejo. Okužba se v vinogradih hitro širi s pomočjo prenašalca ameriškega škržatka, ki s sesanjem na okuženih trtah prenese fitoplazmo na zdrave trte.

Bolezen je razširjena v vseh vinorodnih deželah v Sloveniji, do večjega izbruha pa je v 2021 prišlo na območju Ljutomersko-ormoških goric. Zato se je uprava odločila za ponovno akcijo obveščanja in ozaveščanja vinogradnikov, distributerjev fitofarmacevtskih sredstev in drugih vpletenih, da se opozori na pomen izvajanja ukrepov za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice.

V ta namen so skupaj s strokovnjaki javne službe zdravstvenega varstva rastlin pripravili zloženko o zlati trsni rumenici in ameriškem škržatku, poleg tega pa še letak posebej za območje Ljutomersko-ormoških goric, ki so ju posredovali določenim ciljnim skupinam.

STA; M. K.