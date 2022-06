FOTO: Moda na obisku med cveticami v rastlinjaku

21.6.2022 | 12:40

Manekenke v oblačilih Ane Jelinič (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Studio Ana novomeške modne oblikovalke Ane Jelinič je sinoči v sodelovanju z Youma Events pripravil šesto Mestno modno revijo. Kot prizorišče je galerijama Simulaker in Galeriji Dolenskega muzeja in garaži Knjižnice Mirana Jarca letos sledil rastlinjak številka 11 vrtnarskega centra Gozdnega gospodarstva. Poleg Ane Jelinič, ki je pobudnica zdaj že tradicionalnih novomeških modnih revij, so se s svojimi stvaritvami novomeškim ljubiteljem mode in unikatnih modnih kreacij predstavili Nikato oziroma Nika Pulko, oblikovalka torbic Bubalina in slamnikov Ana Cajhen ter mladi oblikovalec iz Loškega Potoka Gal Grandljič.

Predstavitev avtorjev in njihovih kreacij

ANA JELINIČ – Kolekcija SUSU

Ana Jelinič

Ana Jelinič, mag. modnega oblikovanja, pobudnica in soorganizatorka Mestne modne revije, je priznana in uveljavljena slovenska modna oblikovalka. Leta 2013 je končala magisterij iz modnega oblikovanja na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Med študijem in po njem je za svoje delo prejela številne nagrade doma in v tujini. Redno se udeležuje vseh večjih slovenskih modnih dogodkov in predstavlja svoje kolekcije na Ljubljanskem tednu mode.

Pri oblikovanju velik poudarek daje na detajle, ki ustvarijo oblačila drugačna in unikatna. Inspirira se iz vsakdanjega življenja, se odziva na razne dogodke. Ana oblikuje nosljiva oblačila za vsak dan, ki so udobna in praktična, ter tudi za posebne priložnosti. Oblikuje tudi oblačila po meri. Od leta 2014 ustvarja v svojem Studio ANA / trgovina - galerija - delavnica v njenem domačem kraju, na Linhartovi ulici v Novem mestu.

Na Mestni modni reviji se je predstavila s kolekcijo SUSU. Navdih za kolekcijo je Ana našla v starodavni leseni kitajski igri Tangram, ki se jo je igrala kot otrok. Gre za sestavljanko, pri kateri s pomočjo osnovnih geometrijskih likov igralec ustvarja različne oblike, živali.

NIKATO – Kolekcija just BREATHE

Nika Pulko

Nika Pulko je magistrirana slovenska oblikovalka tekstila in oblačil, ki od leta 2011 oblikuje pod imenom NIKATO.

NIKATO znamka je bila prvotno posvečena bojevnicam, eleganci, posebnim priložnostim. Med mnogimi selitvami po svetu in posvečanju družinskemu življenju se je Nika začela ukvarjati s tekstilnimi dodatki za dom s poudarkom na unikatnih vezeninah, s prihodom nazaj v Slovenijo pa se je spet bolj posvetila oblačilom. Še vedno čuti neskončno inspiracijo v bojevnicah, le da so se te nekako premaknile od tistih fantazijskih in srednjeveških do bolj sodobnih - takih, ki se spopadajo z vsakodnevnimi boji našega časa. NIKATO studio želi ženskam ponuditi udobje, možnost lahkotnega gibanja, kot tudi dovršen stil, v katerem se bo vsaka počutila modno in sproščeno.

Na Mestni modni reviji se nam je NIKATO predstavila s kolekcijo just BREATHE. Nika pravi, da je zanjo najbolj intimna izpoved njenega ustvarjanja, saj je posvečena njeni mami. Med ustvarjanjem je bila z mislimi pri Pokljuki - njenem srečnem kraju, kjer je najlažje dihala.

BUBALINA DESIGN STUDIO



Ana Cajhen in Barbara Izda

Barbarin pradedek je bil čevljar in že kot otrok, se je igrala pri njem v delavnici in ta vonj usnja in lepila je ostal v njenem nosu in spominu. Sedaj je to vonj njene delavnice, vonj po domačnosti. Diplomirala je na Naravoslovnotehniški fakulteti v smeri modnega oblikovanja in že v času študija se je usmerjala v modne dodatke. Torbice so bila vedno njena strast. Vedno je raziskovala nove ideje, materiale in v oblikovanju usnja našla ogromno inspiracije. Oblikuje trajnostne, modne kose za sodobno žensko, ki ceni ročno delo.

ANA CAJHEN - IZDELKI IZ SLAME

Ana je sodobna slamnikarica. Na to pot jo je pred leti popeljalo delo v Slamnikarskem muzeju Domžale, kjer danes kot lokalna turistična vodnica po občini Domžale in kot vodnica po muzejski zbirki v Slamnikarskemu muzeju Domžale predstavlja njihovo zgodbo. Ugotovila je, da v sodobnih časih v muzej obiskovalce najlažje privabi z dobrim izdelkom. Anini slamniki so izdelani po starem postopku, iz prave slamnate kite, na šivalnem stroju iz leta 1905.

Na Mestni modni reviji sta se predstavili s kolekcijo - LUI

Oblikovalki sta z ročnim delom povezali dve nekdaj močni tradicionalni slovenski obrti, usnjarstvo in slamnikarstvo. Nastala je poletna kolekcija torbic in cekarjev imenovana Lui, ki sta jo dopolnili z usnjenimi pasovi in slamniki.

Gal Grandljič - kreaciji PRIHODNOST

Gal Grandljič

Kot mladi še ne uveljavljeni oblikovalec se je predstavil Gal Grandljič, ki prihaja iz Loškega Potoka. Po končani osnovni šoli dr. Antona Debeljaka Loški Potok se je Gal vpisal na Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, smer modno oblikovanje, katere program je letos uspešno zaključil. Na zaključni modni revije SŠOF se je predstavil z dvema kreacijama pod naslovom PRIHODNOST in prav s tema se je predstavil tudi na Mestni modni reviji.

Kolekcija govori o tem, da sta človeštvo in industrija v zadnjem stoletju naredila velik napredek, a hkrati počasi začela ubijati naš planet. Onesnaženje zraka in planeta ter učinek tople grede se postopoma veča in jemlje življenje zemlji. Kolekcijo oblačil sestavljata dve barvi, ki asociirata življenje (bela) in smrt (črna). Vsak oblačilni videz ponazarja eno od bioloških vrst, ki so na robu izumrtja. Silhueta živali in njihovo okostje ponazarjata kontrast med sedanjostjo in prihodnostjo, kjer naš svet zajame šesto masovno izumrtje. Kolekcija je oblikovana z namenom opozorila, kaj nas lahko doleti v prihodnosti.

I. V.

