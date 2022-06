FOTO: Iz Šentvida pri Stični spet pesem šentviškega pevskega tabora

21.6.2022 | 11:10

Fotografije (tudi spodaj v fotogaleriji): Občina Ivančna Gorica; G. S.

Šentvida pri Stični - V soboto in nedeljo je v Šentvidu pri Stični potekala že 51. izvedba Tabora slovenskih pevskih zborov. Tudi letos se je največja zborovska prireditev v Sloveniji začela s sobotnim koncertom zamejskih in slovenskih zborov iz zamejstva in drugih držav, ter nadaljevala z nedeljskim skupnim nastopom in televizijskim prenosom, katerega se je udeležilo preko 80 zborov iz vseh koncev Slovenije in zamejstva. 51. Tabor je bil posvečen letos umrlemu Stanetu Pečku, dolgoletnemu scenaristu in programskemu vodji.



Organizatorji so po premoru zaradi minulih zdravstvenih razmer ponovno organizirali ena najbolj tradicionalnih prireditev v občini Ivančna Gorica, ki je edinstvena zaradi svoje vsebine in množičnosti. Po besedah predsednika tabora Mateja Šteha je bilo letos za priprave nekoliko manj časa, zato so se odločili, da bodo v program uvrstili predvsem najbolj priljubljene tradicionalne slovenske ljudske pesmi, ki jih ima v svojem repertoarju večina zborov. S tem so jim olajšali kratke priprave na nastop. Geslo 51. Tabora je bilo »Pusti pevcu pesem peti« in po besedah Mateja Šteha sporoča, da ima pesem neustavljivo moč in je preživela tudi vse preizkušnje minulega časa. Dirigent Igor Švara pa je prepričan, da se bodo zbori množično vračali v Šentvid pri Stični tudi v prihodnjih letih, dokaz temu je tudi njihov odziv in udeležba letošnjem »pokoronskem« Taboru.

Okrog tisoč pevk in pevcev je nagovoril na prizorišču pri Osnovni šoli Ferda Vesela slavnostni govorec Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta RS. Nanje se je obrnil s pomenljivimi mislimi o pesmi in zborovski glasi, pri čemer ima pomembno vlogo tudi tradicija šentviškega pevskega tabora, za katerega je dejal, da je praznik petja, prijateljstva, druženja in miru. Svoj nagovor je zaključil: »Zato pojmo. Naj se dvigne zvonki glas, naj zajadra čez meje, naj objame morje griče in gore, naj seže čez reke, naj seže v vsako srce in naj sporoči ljudem sveta, tukaj smo veseli Slovenci doma«. Župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad pa je udeležence ob zaključku povabil na 52. Tabor slovenskih pevskih zborov prihodnje leto.

Od 80 ženskih, moških in mešanih zborov, ki so nastopili jih je sedem prišlo iz Hrvaške, Madžarske, BiH in Srbije. Najstarejša udeleženka, sicer iz Beograda, je štela častitljivih 91 let. Pevci in poslušalci so skozi program lahko prisluhnili tudi mislim dolgoletnega taborskega scenarista Staneta Pečka, ki so bile vpletene v vezno besedilo, scenarij tokratne izvedbe pa je prvič pripravljala Dragica Šteh.

V programu so nastopili tudi združeni otroški in mladinski pevski zbori Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični, OŠ Stična, OŠ Zagradec in OŠ Dobrepolje, pod taktirko domače zborovodkinje Simone Zvonar. V programu je nastopila Godba Stična in Folklorna skupina Vidovo. Prireditev so z recitacijami popestrili dijaki Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, sicer domačini, Ana Adamlje, Vanja Pevc in Vid Habič, napovedovalka programa je bila Anica Volkar.



Prireditelji so, kot so sporočili iz ivanške občine, v sodelovanju z domačimi društvi pripravili tudi bogat spremljevalni program. Na šentviškem trgu in v njegovi okolici so denimo pripravili sejemsko-zabavno ponudbo VidArt Šentvid pri Stični 2022 s stojnicami z različno ponudbo ročnih del in umetnostne ter domače obrti. V povorki so poleg pevcev sodelovali konjeniki in vprege Konjerejskega društva Radohova vas in Društva prijateljev konj Višnja Gora, narodne noše, domači folklorniki, trebanjske mažoretke ter godba iz Dobrepolja in Vodic. Domači gasilci so tradicionalno taborsko dogajanje zaključili z veselico.

M. K.

Galerija