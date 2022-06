Delavca med popravilom stisnil stroj, njegovo življenje ogroženo

21.6.2022 | 11:30

Ribnica - V podjetju v Ribnici je danes zjutraj prišlo do nesreče, v kateri je delavca med odpravljanjem okvare stisnil mehanizem stroja, saj ga pred popravilom ni ugasnil. Iz stroja so ga rešili zaposleni, zaradi težkih poškodb, ki ogrožajo njegovo življenje, pa so ga reševalci odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, je sporočila policija.

O zbranih obvestilih bodo policisti obveščali pristojno državno tožilstvo, so še sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

M. K.