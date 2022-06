Spet blizu tisoč dnevnih okužb

V ponedeljek so v Sloveniji ob 833 PCR-testih in 3857 hitrih antigenskih testih potrdili 838 okužb z novim koronavirusom. Po zadnjih podatkih ministrstva za zdravje je zaradi covida-19 na navadnih oddelkih hospitaliziranih 32 bolnikov, na intenzivni negi pa pet. V ponedeljek ni umrl noben bolnik s potrjeno koronavirusno okužbo.

Skupno je bilo v ponedeljek hospitaliziranih 59 bolnikov s potrjeno okužbo, torej zaradi in s covidom-19. To so trije bolniki manj kot v nedeljo. Na intenzivnih oddelkih je s potrjeno okužbo skupno šest bolnikov, enako kot dan prej.

V ponedeljek so potrdili 692 okužb več kot v nedeljo. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 5213 aktivnih primerov okužbe, kar je 395 več kot v nedeljo.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 439, kar je 41 več kot dan prej. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa je trenutno 245, kar je 18 več kot dan prej.

REGIJA

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 29, Črnomelj 16, Trebnje in Kočevje 6, Mirna Peč 5, Škocjan 4, Žužemberk in Šentjernej 3, Metlika, Ribnica in Semič 2, Mirna, Mokronog Trebelno in Šmarješke Toplice 1

Posavje - Krško 7, Sevnica in Brežice 4, Radeče 2, Kostanjevica n Krki 1

