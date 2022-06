Priznanja prejeli tudi najboljši posavski inovatorji

21.6.2022 | 18:45

Ino Brežice (Foto: arhiv DL; M. L.)

Brestanica - Posavska gospodarska zbornica je včeraj popoldne podelila priznanja za najboljše inovacije Posavja za leto 2022. Podelili so eno zlato, pet srebrnih in štiri bronasta priznanja. Med kandidate, ki se potegujejo za priznanja Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) na državni ravni, so se medtem uvrstile družbe Ino Brežice, TPV Automotive in Gen-I.

Po podatkih posavske območne zbornice, ki deluje v okrilju GZS, se bodo za priznanja na državni ravni potegovala najvišje ocenjena podjetja, Ino Brežice z napravo Ino operation Control za kmetijske, komunalne in druge delovne stroje, ki spremlja parametre delovanja stroja, šentlenartska tovarna TPV Automotive z inovativno razrezno linijo z integrirano enoto za obdelavo kosov vijačni modul M5 in družba Gen-I s platformo za deljenje polnilne infrastrukture za električna vozila.

Zlato priznanje so med temi podelili le podjetju Ino Brežice.

Srebrna priznanja so prejeli družba Gen energija za pomožno aplikacijo za daljinsko vodenje hidroelektrarn na spodnji Savi, družba Gen-I za omenjeno platformo in Nuklearna elektrarna Krško za stroj za dekontaminacijo in sušenje čelad. Dve srebrni priznanji - za omenjeno inovativno razrezno linijo in za inovativni postopek pospeševanja strjevanja tesnilne mase ter razvoj ustrezne komore za strjevanje - je prejelo podjetje TPV Automotive.

Bronasta priznanja so dobili podjetje Daničičeve mesnine za izdelavo mini linije za strojno izdelavo čevapčičev v proizvodnji malega obsega, Inštitut Rajart za abstraktno slikanje s teksturo peska, ki ga je možno otipati, družba Kostak za implementacijo krožnega procesnega modela za okrepitev vnovične uporabe kosovnih odpadkov z apliciranjem metod življenjskega cikla in sevniško podjetje Stilles za "digitalizacijo procesa logistike na področju paketov z integracijo v sodelovalno platformo v oblaku in vključitvijo poslovne inteligence ter robotske procesne avtomatizacije".

Sedemčlanska komisija je sicer prejela 10 prijav inovacij, izbor najboljše inovacije Posavja pa so letos podelili devetnajstič. Posavska gospodarska zbornica je ob tem sporočila, da inovacijsko dejavnost uvrščajo med gibala trajnostnega razvoja regijskega gospodarstva in pospeševanja podjetništva.

Priznanja so podelili na gradu Rajhenburg pri Brestanici.

M. K.