Lažje poškodovan otrok; pihati ni hotel

21.6.2022 | 18:00

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulih 24. urah intervenirali v 75. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 229 klicev. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in pet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Brežiški policisti so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 12. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi požara, sprožitve signalno varnostne naprave in nezakonitih prehodov državne meje.

Lažje poškodovan otrok

Policisti PP Krško so bili včeraj okoli 13.30 obveščeni o prometni nesreči z udeležbo treh vozil v Dolenji vasi pri Krškem. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 36-letni voznik, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v dve vozili, ki sta pred njim ustavili. Lažje poškodovano 34-letno voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so povzročitelju zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Okoli 15.20 je pri Račjem selu voznica osebnega avtomobila zaradi neprimerne varnostne razdalje izgubila oblast nad vozilom in trčila v avtomobil, ki ga je pred njo peljala voznica in je zaradi zavijanja levo zmanjšala hitrost. Lažje poškodovano povzročiteljico in lažje poškodovanega otroka v njenem vozilu so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Pihati ni hotel

Brežiški policisti so okoli 16. ure v Cerkljah ob Krki zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da gre 36-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, ki ga je odklonil. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomi in tatvine

V Črnomlju je med 17. 6. in 20. 6. nekdo vlomil v rezervoar tovornega vozila in iztočil okoli 50 litrov goriva.

Na Jedinščici v Novem mestu je med 19. 6. in 20. 6. neznanec vlomil v leseno brunarico in odnesel več steklenic pijače in led osvetlitev. Škode je za okoli 1700 evrov.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dvorce, Prilipe, Ponikve in Velika Dolina) izsledili in prijeli osem državljanov Nepala, osem državljanov Bangladeša, pet državljanov Pakistana, štiri državljane Indije in tri državljane Iraka.

M. K.