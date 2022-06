S projektom Eko okusi Slovenije do tesnejše povezave ekološkega kmetijstva in kulinarike

22.6.2022 | 08:30

Foto: STA

Krško - Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je Regionalni razvojni agenciji Posavje iz Krškega kot vodilnemu projektnemu partnerju potrdila medregijski projekt Eko okusi Slovenije. Za projekt bo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja prejela nekaj več kot 380.000 evrov podpore.

Projekt Eko okusi Slovenije sta sicer pripravila lokalna akcijska skupina Posavje in omenjena posavska agencija skupaj s tremi slovenskimi in enim hrvaškim partnerjem - lokalno akcijskimi skupinami Vipavska dolina, Gorenjska košarica, Goričko 2020 in Južna Istra, je sporočila posavska razvojna agencija.

Konzorcij sestavlja 20 partnerjev. Na območju akcijske skupine Posavje, ki ga vodi Regionalna razvojna agencija Posavje, kot projektni partnerji sodelujejo še Mestna občina Krško, Center za podjetništvo in turizem Krško, Kmetija Repovž, Kmetija Omerzu in podjetji Evrosad ter Debeluh. Posavcem bo pripadlo približno četrtino navedene denarne podpore.

S projektom Eko okusi Slovenije bodo poleg strategije lokalnega razvoja uresničevali tudi evropsko strategijo Od vil do vilic, ključni projektni partnerji so ekološki kmetje oz. pridelovalci in predelovalci, ki se bodo povezovali z vrhunskimi kuharskimi mojstri in ekološkimi trgovinami.

S sodelovanjem nameravajo skrajšati dobavne verige, okrepiti pridelavo in prodajo varne in zdrave hrane, izboljšati promocijo lokalnih ekoloških surovin ter njihovo vključevanju v vrhunsko kulinariko. Tako bodo nadgradili "edinstveno" slovensko gastronomsko ponudbo in kmetijstvo tesneje povezali s turizmom, so pojasnili.

Projektni partnerji načrtujejo tudi več kulinaričnih prireditev, delavnic na ekoloških kmetijah in delavnic kuhanja za mladino z vrhunskimi kuharskimi mojstri. Načrtujejo tudi več manjših naložb, s katerimi bodo poskrbeli predvsem za tehnološko nadgradnjo in posodobitev ekoloških kmetij. Sodelovanje s tujim partnerjem oz. z lokalno akcijsko skupino Južna Istra pa bo namenjeno promociji izbrane ponudbe ter izmenjavi izkušenj in ogledu vzorčnih primerov, so dodali.

Gre sicer za 14-mesečni projekt. Začeli ga bodo v jeseni in predvidoma končali spomladi 2024, so še napovedali na posavski razvojni agenciji.

STA; M. K.