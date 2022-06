Kje se izplača unovčiti digitalne bone? Izkoristite jih pri Telekomu Slovenije

22.6.2022 | 09:00

Foto: Shutterstock

Od 15. junija lahko unovčite digitalne bone v vrednosti 150 evrov, ki so namenjeni spodbujanju digitalne vključenosti. Upravičenci do bonov so učenci zadnje triade osnovne šole, vsi dijaki in študentje ter starejši od 55 let, ki se bodo vključili v subvencionirane izobraževalne programe.

Svoj digitalni bon izkoristite pri Telekomu Slovenije za top izdelke iz njihove ponudbe

Na voljo je že več kot 800 računalnikov in izdelkov računalniške opreme, ki jih lahko plačete tudi na 12 ali 24 obrokov. Unovčenje digitalnega bona v E-trgovini in na preostalih prodajnih mestih Telekoma Slovenije je mogoče od 15. 6. 2022.

Pri Telekomu Slovenije lahko digitalni bon unovčite:

- ob nakupu izdelka v ponudbi programa zvestobe na obroke,

- ob nakupu izdelka z vezavo mobilnega razmerja na obroke,

- ob nakupu izdelka z vezavo fiksnega razmerja na obroke,

- ob nakupu izdelka po redni ceni v E-trgovini.

V ponudbi so tudi najbolj prodajani prenosni računalniki, slušalke, tiskalniki, računalniški monitorji, tipkovnice, tablični računalniki ... Preverite bogato ponudbo in izkoristite svoj digitalni bon v E-trgovini Telekoma Slovenije.

Za kaj lahko porabite 150 evrov vreden bon?

Digitalni boni so glede uporabe podobni turističnim bonom. Tudi za ta bon ni treba zaprositi ali izpolniti kakršnegakoli obrazca, niti ga ne prejmete v fizični obliki. Bon je namreč dobroimetje v informacijskem sistemu finančne uprave, ki ga lahko unovčite za nakup računalniške opreme.

Bone je mogoče koristiti od 15. junija 2022 in vse do 30. novembra 2022. Unovčite jih lahko pri nakupu nove, obnovljene ali rabljene računalniške opreme:

- prenosnega, tabličnega ali namiznega računalnika,

- priklopne postaje za prenosni računalnik,

- računalniškega zaslona,

- tipkovnice in miške,

- digitalnega papirja,

- digitalnega peresa,

- čitalnika pametne kartice,

- spletne kamere,

- slušalk z mikrofonom,

- večfunkcijske naprave, optičnega čitalnika (skenerja), tiskalnika,

- 3D-tiskalnika,

- zunanje pomnilniške enote,

- posebne računalniške opreme za digitalno vključenost invalidov in

- kompleta za učenje programiranja (vključno s kartičnim računalnikom in programsko opremo za razvojna okolja).

Foto: Shutterstock

Kje lahko izkoristite digitalni bon?

Bon lahko unovčite tako v fizičnih kot tudi spletnih trgovinah. Vse, kar potrebujete, je izpolnjena izjava o unovčitvi digitalnega bona z naslednjimi osebnimi podatki: ime in priimek, EMŠO in davčna številka.

Ob razdrobitvi bona na manjše zneske lahko vsakokrat po nakupu preverite preostali znesek, ki ga boste še lahko porabili za računalniško opremo. Ta podatek je namreč razviden iz informacijskega sistema finančne uprave, sami pa ga lahko enostavno preverite prek aplikacije eDavki.

Svoj digitalni bon lahko izkoristite za top izdelke v E-trgovini Telekoma Slovenije in si zagotovite vrhunsko računalniško opremo za prihajajoče šolsko ali študijsko leto. V E-trgovini lahko digitalne bone izkoristite pri plačilu po redni ceni, pri ceni na obroke v programu zvestobe ter ob vezavi mobilnega ali fiksnega razmerja. Dostava je brezplačna.

Telekom Slovenije je v ponudbo umestil prenosnike HP in Lenovo ter slušalke, ki so po njihovi raziskavi med najbolj zaželenimi izdelki. Preverite ponudbo računalnikov in druge opreme, ki je nepogrešljiva pri učenju in delu za šolo.

Za večje nakupe lahko porabite več bonov znotraj ene družine

Čeprav upravičencem pripada 150 evrov vreden bon, pa lahko z njim kupite tudi računalniško opremo, ki je cenejša ali dražja od te vrednosti. Digitalni bon lahko v času njegove veljavnosti namreč izkoristite tudi v več manjših zneskih. Pri nakupu opreme višje vrednosti pa boste le doplačali razliko med ceno in vrednostjo bona. Ob nakupu dražjih izdelkov lahko bratje, sestre, polbratje in polsestre digitalne bone ’22 tudi združite in jih izkoristite za skupni nakup.

Dodatne ugodnosti pri Telekomu Slovenije

Stoodstotni popust na zavarovalno premijo 1 mobilne naprave prva dva meseca.

mobilne naprave prva dva meseca. Dva meseca brezplačna storitev Varen splet.

Hitrost 1 Gbit/s na optiki brez doplačila 12 mesecev pri izbranih fiksnih paketih.

Brezplačna sprememba mobilnega ali fiksnega paketa v času koriščenja bonov.

Pri Telekomu Slovenije niso pozabili na ponudbo opreme za vse navdušene gamerje.

Poleg nakupa na obroke bodo v Telekomu Slovenije zagotovili tudi brezplačno dostavo, nakup z vezavo, možnost zavarovanja mobilnih naprav z vezavo z dvema mesecema brezplačnega zavarovanja, prav tako bo ob prvi registraciji dva meseca brezplačno na voljo storitev Varen splet. Vsem, ki si boste po 15. juniju ob unovčitvi bona dvignili hitrost interneta na optičnem priključku, bo Telekom Slovenije višjo hitrost 1 Gbit/s pri izbranih paketih eno leto zagotavljal brezplačno, prav tako lahko naročniki brezplačno spremenite svoj obstoječi mobilni ali fiksni paket.

Boni tudi za starejše, ki se bodo udeležili tečaja digitalnih veščin

Z namenom spodbujanja dviga digitalnih kompetenc prebivalstva je Služba Vlade za digitalno preobrazbo poskrbela tudi za subvencionirane tečaje digitalnih veščin. Ti bodo namenjeni vsem, ki ste bili 12. marca 2022 stari 55 let ali več. Za vas bo udeležba na izobraževanjih brezplačna.

Po opravljanem izobraževanju boste v informacijski sistem Furs vpisani kot upravičenec do digitalnega bona ’22, ki ga boste lahko porabili za nakup računalniške opreme.

Pri upravičencih, starih 55 let in več, se torej digitalni bon ne porabi že z udeležbo na tečaju digitalnih veščin, pač pa ga upravičenci po udeležbi šele prejmete ter ga šele po opravljenem tečaju izkoristite za nakup.

1 Podrobne informacije najdete na spletni strani Telekoma Slovenije.

