FOTO: Strehe in drevesa na tleh, voda v kleteh

22.6.2022 | 07:00

Foto: PGD Gradac

Foto: PGD Vavta vas

Tudi Dolenjsko in Belo krajino so, kot smo že poročali, sinoči znova zajela neurja. Med drugim je v več krajih padala tudi kot jajce velika toča, tudi na Dolenjskem, na območju Metlike ter občine Semič, navaja portal neurje.si.

V nadaljevanju poročila regijskega centra za obveščanje:

Občina Novo mesto

Od 17.50: meteorna voda je zalila več cest, stanovanjskih hiš in poslovnih prostorov. Veter je podrl veliko dreves na lokalne in glavne ceste ter razkrival strehe stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij. Posledice neurja so odstranjevali gasilci GRC Novo mesto, PGD Šmihel pri Novem mestu, Stopiče, Ratež, Prečna, Podgrad-Mehovo. Pri sanaciji posledic so sodelovali dežurni delavci Cestnega podjetja Novo mesto in Elektro Ljubljana.

Občina Straža

Od 17.59: meteorna voda z blatom je zalila več cest, štiri stanovanjske hiše in poslovni prostor. Veter je podrl pet dreves na lokalnih cestah. Posledice neurja so odstranjevali gasilci PGD Vavta vas in Dolenja Straža ter dežurni delavci cestnega podjetja.

Občina Črnomelj

Od 18.10: veter je razkril več streh na stanovanjskih in gospodarskih objektih ter porušil več dreves na lokalne in glavne ceste, poškodovan je bil telekomunikacijski vod. Meteorna voda in blato sta zalila par stanovanjskih hiš. Posledice neurja so odstranjevali gasilci PGD Adlešiči, Tribuče in Žuniči ter dežurni delavci cestnega podjetja in dežurni delavci Telekoma.

Občina Semič

Od 18.17: meteorna voda z blatom je zalila proizvodne prostore podjetja v industrijski coni, voda in blato je zalila hišo in gospodarsko poslopje v naselju Podreber ter še nekaj kleti stanovanjskih hiš. Veter je razkril tri strehe na stanovanjskih hišah, podrl drevo na gospodarski objekt v vasi Kal in podrl več dreves na ceste ter potrgal električne vodnike na področju Rožnega Dola. Posledice neurja so odstranjevali gasilci PGD Semič, Štrekljevec, Gradnik, Stranska vas in Krvavčji Vrh, delavci cestnega podjetja in dežurni delavci Elektro Ljubljana.

Občina Metlika

Od 18.37: močan veter je razkril strehe na desetih stanovanjskih hišah in župnišču v Podzemlju, podrl več dreves ter potrgal nekaj električnih vodnikov, zaradi česar so bili v naselju Gradac z okolico brez električne energije. Posledice neurja so odstranjevali gasilci PGD Metlika, Podzemelj, Gradac in Krasinec ter dežurni delavci cestnega podjetja in delavci Elektro Ljubljana.

Nesreča na AC

Ob 19.55 se je na AC Drnovo – Čatež ob Savi, občina Brežice, osebno vozilo zaletelo v odbojno ogrado. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanih oseb. Reševalci NMP Krško so dve poškodovani osebi prepeljali v UC Brežice.

Ogenj z drv na nadstrešek

Ob 20.47 je v naselju Telče, občina Sevnica, zagorela skladovnica drv, s katere se je požar razširil na nadstrešek. Gasilci PGD Telče so pogasili požar, preprečili nadaljnje širjenje požara na stanovanjski objekt ter ostali na gasilski straži.

Pokvarjeno dvigalo

Ob 13.45 so gasilci PGE Krško na Aškerčevi ulici v Krškem v večstanovanjskem objektu izklopili okvarjeno dvigalo in o tem obvestili upravljalca.

Poškodoval si je roko

Ob 15.54 si je v naselju Kladje nad Blanco zaposleni poškodoval roko. Reševalci NMP Sevnica so ga na kraju ustrezno oskrbeli in prepeljali v SB Celje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER ŠENTJERNEJ;

- od 7:30 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRHPOLJE;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRUSNICE;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRHPOLJE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 12:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SMUK;

-od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJCI;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEREČA VAS, izvod Desno;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POTOKI;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. GRIBLJE, izvod Desno.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP K ROKU, izvod 1.KRALLOVO-NASELJE;

- od 11:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMIHEL, izvod 4.S.O. VITA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 10:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA PEČ1 na izvodu ŠOLA, ČEŠNJICE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo predvidoma med 10:00 in 12:00 prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Bitna vas, nizkonapetostno omrežje – Radna vas.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško okolica (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Dovško in Šedem predvidoma med 8:30 in 12:00 uro; na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Sromlje vas, nizkonapetostno omrežje – Mekote – Avsec – Cerkev bo prekinjena dobava predvidoma med 8:00 in 14:00 uro; na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Gorelce, nizkonapetostno omrežje – Novi grad pa med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.