V močnem nalivu po AC v nasprotni smeri; huje poškodovana potnica

22.6.2022 | 12:30

V hudem nalivu brisalci ne pomagajo kaj dosti ... (Simbolna slika; FB PKD)

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulih 24. urah intervenirali v 62. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 258 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami in pet prometnih nesreč, v katerih je nastala gmotna škoda. Posredovali so zaradi 12. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu, požara, sprožitve signalno varnostne naprave in nezakonitih prehodov državne meje.

S PU Novo mesto sporočajo nekaj podrobnosti.

Po avtocesti v nasprotni smeri

Nekaj po 17. uri je voznik policiste obvestil, da na avtocesti pri Trebnjem voznik osebnega avtomobila vozi v nasprotni smeri po prehitevalnem pasu in z nevarnim ravnanjem ogroža ostale udeležence v prometu, potem pa naj bi vozilo obrnil in zapustil avtocesto. Trebanjski policisti so na podlagi opisa vozila kršitelja izsledili in ustavili. Med postopkom so ugotovili, da gre za 68-letnega voznika, ki naj bi v močnem nalivu in zmanjšani vidljivosti pomotoma zapeljal na avtocesto v nasprotno smer. Zoper kršitelja bodo uvedli postopek o prekršku. Grozi mu globa v višini najmanj 1.200 evrov in 18 kazenskih točk.

Huje poškodovana potnica

Ob 19.50 se je zgodila prometna nesreča na avtocesti med Drnovim in Čatežem. Po prvih ugotovitvah policistov PPP Novo mesto je 57-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v varovalno ograjo. Hudo poškodovano 28-letno potnico in lažje poškodovano 58-letno potnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.

Kradli kable in rešetke

V Šentjerneju je med 20. 6. in 21. 6. nekdo iz skladiščnih prostorov podjetja porezal in ukradel večjo količino kablov. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Z dovozne poti zdravstvene ustanove v Novem mestu je med 17. 6. in 21. 6. neznanec ukradel 13 odtočnih litoželeznih rešetk.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Ponikve, Cirnik) izsledili in prijeli 14 državljanov Burundija, dva državljana Afganistana in državljana Slonokoščene obale ter na območju Metlike tri državljane Iraka.

M. K.