Šiško izstopil tudi iz Komisije za spremljanje gradnje odlagališča radioaktivnih odpadkov v Vrbini

22.6.2022 | 10:40

Dušan Šiško (Foto: arhiv DL)

Krško - Krški župan Miran Stanko je za člana Komisije za spremljanje gradnje odlagališča NSRAO pred sedmimi meseci imenoval tudi takratnega občinskega svetnika Dušana Šiška. Ta pa je iz komisije zdaj nepreklicno odstopil, saj se v tem času, kot pravi, ni sestala niti enkrat, poleg tega pa je Šiško konec maja izstopil tudi iz Občinskega sveta.

Ob tem je Dušan Šiško v sporočilu za javnost med drugim še zapisal:

''Lanskoletno imenovanje v Komisijo sem sprejel z zadovoljstvom, saj sem kot poslanec v Državnem zboru vsa štiri leta nenehno opozarjal na nerešena vprašanja v zvezi z NE Krško, še posebno pa na več desetletij trajajoče priprave na gradnjo trajnega odlagališča NSRAO.

Ker sem v letih 2009 in 2010 kot občinski svetnik sodeloval pri takrat zelo nujnem sprejemanju lokacije za odlagališče v Vrbini, me desetletje in več močno čudi, da ta problem ni bil rešen, medtem ko pa se že ves čas pripravlja projekt izgradnje NEK 2.

Ravno zaradi počasnega reševanja je bila v aprilu 2014 imenovana Komisija za spremljanje gradnje odlagališča NSRAO v Vrbini v občini Krški, ki naj bi po uspešnem zgledu Komisije za spremljanje izgradnje HE na spodnji Savi izboljšala komunikacijo med vsemi odgovornimi in jasnostjo ter tako pospešila realizacijo projekta.

Kljub temu, da je projekt odlagališča (že nekaj časa) v zaključni fazi in tik pred izgradnjo, se Komisija v zadnjih sedmih mesecih ni sestala niti enkrat. Pa tudi sicer je po moji oceni, ki sem jo izrekel tudi v občinskem svetu, bila ves čas preveč pasivna. Enega od razlogov za to vidim tudi v njeni sestavi, predvsem pa v tem, da predsednik, naj si je še tak strokovnjak, ne prihaja iz Krškega ali Posavja.

Nasploh mislim, da bi moralo novo vodstvo občine bolj aktivno poseči v to problematiko, še preden daje kakršnakoli soglasja za novo investicijo ali sprejema dokumentacijo za NEK 2, ki ga sicer tudi sam podpiram.

Po moje pa bi bilo nujno takoj preučiti novo situacijo, ki je nastala ob informaciji, da bodo Hrvati svoj del odpadkov odpeljali v Francijo, s čimer bo v elektrarni nastal prostor za slovenski del odpadkov.

Prav tako predlagam, da se v mestni občini Krško takoj ustanovi Komisija za spremljanje priprav na gradnjo NEK 2, ki pa naj bo bolj sestavljena iz ljudi, ki jim ni vseeno, v kakšnem okolju živijo oni in bodo živeli njihovi potomci.''

M. K.