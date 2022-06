FOTO: Zlomljeno krilo 2022: trk letal v zraku, požar, žrtve, ...

22.6.2022 | 14:20

Foto: Rasto Božič, STA

Naslednje fotografije: Borut Podgoršek

Cerklje ob Krki - Na vojaškem letališču Cerklje ob Krki so izvedli 16. vajo kriznega odzivanja v primeru letalske nesreče Zlomljeno krilo 2022. Njen namen je bilo vzdrževanje usposobljenosti preiskovalcev in usposabljanje novih članov ter stalnih strokovnih sodelavcev stalne komisije in drugih sodelujočih. Pripravila jo je služba za preiskovanje letalskih nesreč.

Scenarij vaje je predvideval trk vojaškega transportnega in električnega letala na nizki višini. Na kraju nesreče so obležale žrtve, poškodovan je bil član posadke transportnega letala, je po današnji vaji povedal glavni preiskovalec ministrstva za obrambo za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov vojaških zrakoplovov, polkovnik Mihael Klavžar.

Po trčenju je izbruhnil požar, stekla je reševalna akcija. Na vaji pa so predstavili postopke gašenja razbitin letala in zavarovanja kraja nesreče ter dokazov, identifikacijo morebitnih nevarnih snovi in predmetov, njihovo nevtralizacijo, postopke identificiranja žrtev ter preostale postopke, potrebne za nemoteno preiskavo letalske nesreče, je pojasnil.

Na vaji je sodelovalo približno 150 dejavnih udeležencev. Podporne službe, ki so v sestavi Slovenske vojske, policije in ministrstva za infrastrukturo.

Vajo je pripravila služba za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov vojaških zrakoplovov ministrstva za obrambo s sodelovanjem nacionalnega forenzičnega laboratorija ministrstva za notranje zadeve. Na njej so sodelovali tudi letališki gasilci in pripadniki Slovenske vojske, kriminalistične policije in civilne zaščite, je še navedel Klavžar.

Vajo si je ogledal tudi državni sekretar na ministrstvu za obrambo Rudi Medved. Ta je ocenil, da je omenjena vaja, kljub njeni dolgoletni tradiciji vsako leto drugačna, in da jo njeni pripravljavci prilagajajo sodobnim tehnologijam za obvladovanje kriznih razmer.

Sicer pa ne gre zgolj za klasično gašenje in klasično gasilsko vajo, temveč za delovanje celotnega sistema kriznega upravljanja in odpravljanja posledic nesreč oziroma posledic, ki po taki nesreči nastanejo za širšo družbo, je poudaril sekretar.

Gre tudi za nadgradnjo dozdajšnjih izkušenj in za prilagajanje sodobnim smernicam, je še dejal Medved. Predstavnik Generalne policijske uprave Franc Glušič pa je pri tej vaji pozdravil tvorno sodelovanje policije, Slovenske vojske ter komisije za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov vojaških zrakoplovov.

Vajo Zlomljeno krilo - Broken Wing 2022 so si sicer ogledali tudi predstavniki številnih tujih oboroženih sil.

STA; M. K.