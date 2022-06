Nekdanji minister Vizjak zasačen krepko pijan za volanom?

22.6.2022 | 14:45

Andrej Vizjak (STA)

Brežice/Novo mesto - Policija naj bi po neuradnih informacijah portala 24ur v okolici Brežic v ponedeljek za volanom zasačila izdatno z alkoholom podkrepljenega nekdanjega ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka.

Med kontrolo prometa naj bi Vizjaka ustavili v ponedeljek zvečer, po neuradnih, a zanesljivih informacijah portala pa naj bi alkotest kar izdatno zaječal. Novomeški policisti zaradi varovanja osebnih podatkov zadeve sicer ne komentirajo, a so potrdili, da so brežiški policisti 20. junija v okolici Brežic ustavili krepko opitega voznika, ki so mu izmerili 0,64 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, zaradi česar je ostal brez vozniškega dovoljenja.

Nekdanji okoljski minister Vizjak je za portal navedel, da zasebnih zadev ne komentira.

Vizjak sicer ne bi bil prvi politik, ki ga je za volanom avtomobila poganjal alkohol. Spomnimo, v začetku aprila 2020 so policisti zasačili takratnega državnega sekretarja Franca Breznika (SDS), ki je pod vplivom alkohola upravljal s službenim vozilom, pri čemer so ga ujeli tudi na radar. Breznik je po dogodku odstopil. Že pred skoraj desetletjem, natančneje leta 2014, je odmeval primer takratnega poslanca in nekdanjega košarkarja Petra Vilfana, ki je med vožnjo pod vplivom alkohola trčil v 84-letnega pešca. Tudi Vilfan je po dogodku odstopil. Leta 2016 je prometno nesrečo pijan povzročil tudi nekdanji župan Kranja Boštjan Trilar.

R. T.