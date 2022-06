Na Novomeškem več infrastrukturnih naložb

22.6.2022 | 19:30

Glavni trg (Foto: MO NM)

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto se je, ali se še bo, letos lotila več cestno-infrastrukturnih naložb v skupni vrednosti več kot pet milijonov evrov. Med poletnimi počitnicami se bodo lotili tudi prenove nekaterih šolskih prostorov, je novomeški župan Gregor Macedoni napovedal na današnji mesečni novinarski konferenci.

Macedoni je navedel, da bodo predvidoma avgusta začeli skupaj z davkom nekaj manj kot 520.000 evrov vredno prenovo 180-metrskega cestnega odseka na ulici Cesta brigad, dela pa naj bi končali do konca leta.

Na 750-metrskem odseku mestne vpadnice oz. na Seidlovi cesti med križiščem za Mestne njive in t. i. Plavo laguno načrtujejo med drugim prenovo cestišča z ureditvijo površin za pešce in kolesarje, avtobusnega postajališča in križišča s Koštialovo ulico, za kar bo občina skupaj z davkom odštela nekaj več kot 850.000 evrov.

Župan je med drugim napovedal še začetek prvega dela približno milijon evrov vredne prenove enokilometrskega cestnega odseka med vasema Gabrje in Pangrč grm pod Gorjanci, 1,5 milijona evrov vredno prenovo ceste in druge infrastrukture od Malega Slatnika do Petelinjeka, gradnjo manjkajočega pločnika in kolesarske steze med Lešnico in Osnovno šolo Otočec ter nadaljevanje gradnje manjkajočega pločnika in ureditev cestne razsvetljave na Dolžu.

Občina se bo letos lotila tudi dodatnih številnih sanacij in preplastitev občinskih cest, je pristavil župan.

Glede prenove šolskih prostorov je napovedal, da bodo na novomeški Osnovni šoli center manjšo telovadnico preuredili v dve učilnici in kabinet. Na Osnovni šoli Drska bodo prenovili stavbno pročelje in izvedli vzdrževalna dela.

Na Osnovni šoli Otočec bodo nadaljevali urejanje prizidka. Preuredili bodo šolsko podstrešje in tam uredili knjižnico ter zbornico, to pa preuredili v nove učilnice. Na podružnični osnovni šoli v Malem Slatniku pa bodo prenovili sanitarije, je še povedal Macedoni.

STA; M. K.