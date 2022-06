Iz protitankovskega jarka Mostec pri Brežicah doslej izkopali posmrtne ostanke najmanj 529 ljudi

23.6.2022 | 08:20

Pogled na prvi del izkopavanj protitankovskega jarka pri Mostecu v letu 2022 (Foto: Avgusta d.o.o.)

Ljubljana/Brežice - Iz protitankovskega jarka v Mostecu pri Brežicah so doslej izkopali posmrtne ostanke najmanj 529 ljudi, izvensodno pobitih po drugi svetovni vojni. Poleg posmrtnih ostankov so našli tudi osebne predmete, so sporočili iz Uprave RS za vojaško dediščino. Do arheološkega izkopavanja je prišlo zaradi izgradnje verige elektrarn na reki Savi.

"Zaradi priprav na gradnjo akumulacijskega bazena hidroelektrarne Mokrice je ministrstvo za obrambo marca letos na zaprosilo Holdinga Slovenske elektrarne izdalo odločbo o izkopu posmrtnih ostankov iz dela grobišča v protitankovskem jarku Mostec pri Brežicah," je zapisano na spletni strani Uprave RS za vojaško dediščino, ki deluje v okviru ministrstva za obrambo.

Gre za protitankovski jarek iz leta 1945, ki so ga nemške vojaške okupacijske oblasti leta 1945 izkopale od železniške proge pri Dobovi pa vse do Save. Jarek je širok približno 4,6 metra in globok tri metre. V okrog 120 metrov dolgem delu jarka je bilo po navedbah zgodovinarjev usmrčeno večje število oseb različnih narodnosti.

Po letu 2008 so izvedli več sondiranj, ki so potrdila obstoj posmrtnih ostankov. Leta 2020 so opravili prvi del izkopa protitankovskega jarka med reko Savo in protipoplavnim nasipom v dolžini 20,8 metra, v katerem so našli posmrtne ostanke najmanj 276 ljudi. Ob tem so našli tudi več tisoč predmetov.

Letos so dela začeli aprila, končali pa v tem mesecu. Izkopali so nadaljnjih 31 metrov jarka, a je bilo od tega 3,3 metra uničenega ob gradnji vodnega kanala. Odkrili so posmrtne ostanke vsaj 253 oseb. Arheološko raziskavo je vodil Uroš Košir za podjetje Avgusta, so navedli v upravi.

Iz protitankovskega jarka so tako do sedaj izkopali posmrtne ostanke med 529 in 532 oseb, med njimi med 25 in 46 žensk, so navedli v uradu.

Izkop bo treba nadaljevati na območju preostalega dela jarka. Izkop posmrtnih ostankov in njihovo pietetno shranitev bo skladno z zakonskimi določili izvedel pogodbeni izvajalec uprave, po zaključenem postopku pa bo posmrtne ostanke izročil upravi v začasno hrambo.

STA; M. K.