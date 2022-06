V Črnomlju še vedno na udaru zabojniki

23.6.2022 | 07:00

Minulo noč ob 4.24 je v naselju Lokve pri Črnomlju, kot že velikokrat prej v minulih dneh, gorela vsebina komunalnega zabojnika. Požar so začeli gasiti policisti, dokončno pa so ga pogasili gasilci PGD Črnomelj. Zabojnik je uničen.

Ob 21.55 so v Naselju nuklearne elektrarne v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata na osebnem vozilu.

Vode ne bo

Komunala Novo mesto obvešča uporabnike pitne vode na območju Turkove ulice v Mestni občini Novo mesto, da danes ne bo pitne vode zaradi nujnih del na javnem vodovodu. Dela se bodo izvajala od 8.00 do predvidoma 12.00 ure.

Uporabnike pitne vode iz dela Trebeža ter Arnovih sel (od rondoja pri Slovencu do artiškega brega) Komunala Brežice obvešča, da je danes motena dobava pitne vode do predvidoma 10.00 ure zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju.

Uporabnike pitne vode iz dela Ceste bratov Milavcev v Brežicah pa obveščajo, da je občasno motena dobava pitne vode do predvidoma 12.00 ure zaradi prevezav vodovodnih priključkov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST 1 PRI VINICI, na izvodu HRAST 29, 31A.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. DOBRAVICE;

- od 10.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GERŠIČI;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. DOBRAVICE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.30 do 8.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODGORA, izvod 1. PROTI PREČNI, 3. PROTI STRAŽI;

- od 8.00 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SUŠICE, izvod 2. SUŠICE PROTI DOL. TOPL.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEŠTOVCI;

- od 8.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRUSNICE;

- od 10.00 do 14.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SLATENSKA GORA;

- od 10.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAVCE;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JELŠE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7.30 do 9.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREDOR LEŠČEVJE;

- od 8.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠTOROVJE, na izvodu LOVSKA KOČA;

- od 10.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠTOROVJE, na izvodu LOVSKA KOČA;

- od 10.00 do 11.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POKRITI VKOP KARTELJEVO;

- od 12.00 do 13.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TREBNJE VZHOD.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP TO Mokronog, nizkonapetostno omrežje – Jesenice predvidoma med 10.00 in 12.00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Krško okolica med 8. in 12. uro na območju TP Pijavško, Zgornje Pijavško, Spodnje Pijavško; ter na območju nadzorništva Brežice med 4. in 6.30 uro na območju TP Brežice šola.

