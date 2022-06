Več kot 600 brezplačnih pregledov kožnih znamenj v petih slovenskih mestih

23.6.2022 | 07:30

Foto: Marko Pigac

La Roche-Posay, vodilna francoska dermokozmetična znamka, ki jo priporoča 90.000 dermatologov po vsem svetu, je ob podpori Združenja slovenskih dermatovenerologov, konec maja 2022 organizirala brezplačne preglede znamenj v petih slovenskih mestih. V Ljubljani, Mariboru, Kranju, Kopru in Novem mestu je petnajst slovenskih zdravnikov dermatovenerologov izvedlo 677 zdravniških pregledov znamenj z namenom zgodnjega odkrivanja in preprečevanja kožnega raka, strokovnjaki La Roche-Posay pa so na lokacijah nudili izobraževanje o pravilni zaščiti kože pred soncem. Pregledi so bili javnost popolnoma brezplačni.

5 MEST, 677 PREGLEDOV, 29 SUMOV NA KOŽNI RAK



Podatki Svetovne zdravstvene organizacije kažejo, da je maligni melanom razlog za kar eno tretjino vseh novih primerov raka, kar je zaskrbljujoče. Za kožnim melanomom pa letno v Sloveniji zboli približno 700 oseb*. Kljub temu da predstavlja zgolj 3 % vseh kožnih rakov*, je ravno ta melanom tisti, ki povzroči največ smrti. V svetu velja tudi za obliko raka, ki je najpogostejša v starostni skupini od 20 do 30 let in povzroči največ smrti med ženskami, starimi od 25 do 30 let.*

V projektu #SaveYourSkin je bilo zaznanih 29 primerov sumov na kožni rak, kar lahko pomeni tudi 29 rešenih življenj*. Največ primerov, kar 12, je bilo zaznanih v Kopru, kjer je bilo opravljeno 114 pregledov. Najmanjši odstotek problematičnih znamenj, 2,10 %, je bil prepoznan med pacienti v Mariboru. V Novem mestu, kjer so pregledi potekali konec maja na Glavnem trgu, pa so med 110 pregledanimi osebami odkrili le 3 primere sumov na kožni rak, kar znaša 2,73%.

Statistike kažejo, da je kožni rak ozdravljiv v 99 % primerov, če ga odkrijemo pravočasno. Če ga ne opazimo in ne zdravimo, bo sčasoma zaseval v druge organe in žal povzročil smrt. Za zmanjšanje umrljivosti je zato najpomembnejše njegovo zgodnje odkrivanje. In ravno zato Združenje slovenskih dermatovenerologov in prof. dr. Igor Bartenjev poudarjajo pomembnost rednega pregledovanja in samopregledovanja kožnih znamenj: »Zavedati se moramo, da je melanom tumor, katerega pojavnost narašča najhitreje med vsemi raki človeškega telesa. Po drugi strani pa je melanom, če ga odkrijemo pravočasno povsem ozdravljiv! Pomembno je torej, da ga odkrijemo in zdravimo zgodaj, ko je še omejen na zgornje plasti kože. Vemo tudi, da se velika večina melanomov razvije v koži in koža je za pregledovanje zelo dostopna. Dermatološki pregled je torej temelj za pravočasno odkritje melanoma!

Ob tem pa je treba poudariti tudi samopregledovanje, saj v razvitih družbah, kjer je osveščenost prebivalstva visoka, veliko število ljudi samo odkrije sumljivo spremembo na koži.«

* Vir: Društvo onkoloških bolnikov Slovenije



