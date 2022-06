FOTO: Kradel vse po spisku. Tudi vam? Zaseženi predmeti iščejo lastnika

23.6.2022 | 12:15

Lastnika iščejo električno orodje ...

... električni vodniki ...

... kosilnica. Vsi ukradeni in najdeni predmeti spodaj v fotogaleriji. (Foto: PU Novo mesto)

Novomeški policisti so na podlagi sodne odredbe obiskali osumljenca v naselju v bližini Novega mesta. V hišni preiskavi so mu zasegli več kosov električnega ročnega orodja in kosilnice, saj ni znal pojasniti njihovega izvora.

Hkrati so policisti v gozdu med naseljema Dolenje Karteljevo in Šranga našli in zasegli več električnih vodnikov, za katere ravno tako sumijo, da izvirajo iz kaznivih dejanj tatvin.

Vse oškodovance, ki bi predmete prepoznali, pozivajo, naj novomeško policijo pokličejo na telefonsko številko 07 33 27 400, ali pa se zglasijo na policijski postaji na naslovu Ljubljanska cesta 30.

Za nesrečo odgovoren voznik mopeda

Včeraj okoli 9. ure so bili metliški policisti obveščeni o prometni nesreči v Metliki. Ugotovili so, da je zanjo odgovoren voznik mopeda, ki je ob prečkanju prednostne ceste izsilil prednost vozniku osebnega avtomobila. Po trčenju je 38-letni mopedist padel in se lažje poškodoval. Policisti mu bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Kršitelju zasegli avtomobil

Policisti PP Metlika so med kontrolo prometa v Dolah kontrolirali voznika osebnega avtomobila Renault megane, ki sprva ni upošteval znakov, s katerimi so ga ustavljali. Med postopkom so ugotovili, da 23-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in poškodovan avtomobil. Ugotovili so še več drugih kršitev in mu zasegli avtomobil. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Določila zakona o voznikih, zakona o motornih vozilih in zakona o pravilih cestnega prometa za ugotovljene kršitve določajo globo v višini 1320 evrov.

Vlomi in tatvine

Na parkirnem prostoru pred prodajalno v Novem mestu je okoli 6.30 nekdo iz odklenjenega osebnega avtomobila ukradel torbico z denarnico in dokumenti.

Na območju Vrbine (PP Krško) je v noči na sredo nekdo iz rezervoarja delovnega stroja iztočil okoli 150 litrov goriva.

Na gozdni cesti v okolici Šentruperta je v dopoldanskih urah nekdo vlomil v parkiran osebni avtomobil. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Sevniški policisti so bili nekaj po 16. uri obveščeni o tatvini denarja iz prodajalne. Po prvih ugotovitvah je neznanec izkoristil odsotnost prodajalke in iz blagajne vzel 400 evrov.

Na Kapiteljski ulici v Novem mestu je med 21. 6. in 22. 6. neznanec vlomil v parkiran avtomobil in ukradel denarnico z gotovino in dokumenti. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 1000 evrov.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Cirnik, Koritno) izsledili in prijeli štiri državljane Iraka, tri državljane Turčije, dva državljana Pakistana in državljana Sirije in v Drašičih (PP Metlika) osem državljanov Irana.

M. K.

Galerija