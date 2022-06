Akcija Dolenjskega lista: Učiteljica leta je Jasna Kvenderc

23.6.2022 | 09:00

Učiteljica leta 2022 je Jasna Kvenderc iz Srednje elektro šole in tehniške gimnazije Šolskega centra Novo mesto.

Novo mesto - Učiteljica leta 2022 je Jasna Kvenderc, profesorica matematike na Srednji elektro šoli in tehniški gimnaziji Šolskega centra Novo mesto. Letos smo na Dolenjskem listu drugo leto zapored izpeljali akcijo Učitelj leta, v kateri smo izbirali učitelja oziroma učiteljico leta, in znova je naletela na odličen odziv.

Razlogov, da smo se jo ponovno lotili, je bilo več kot dovolj, saj so bili šole in učitelji tudi v iztekajočem se šolskem letu na velikih preizkušnjah. Taki in drugačni modeli poučevanja, spreminjajoča se pravila, mehurčki, samotestiranja …

Predlagali ste okoli 250 imen, kar potrjuje, da imamo na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju ter na kočevsko-ribniškem območju veliko odličnih pedagoških delavcev v osnovnih in srednjih šolah. Opravljajo pomembno poslanstvo, zato si zaslužijo, da jih javno izpostavimo in pohvalimo.

Jasna Kvenderc je bila ob novici pozitivno presenečena, hkrati pa ji pomeni veliko potrditev, da dela dobro, kar so očitno prepoznali tudi dijaki. »Pri tem ima pomemben vpliv tudi šola in vodstvo, ki nam ves čas nudi podporo ter skrbi za spodbudno delovno okolje. Vse to neposredno vpliva na sam učni proces, saj lahko profesorji ustvarjamo zanimive učne ure, ki vodijo do kvalitetnega znanja,« je poudarila naj učiteljica, ki je del kolektiva največjega šolskega centra v Sloveniji postala to šolsko leto, pred tem je poučevala na Srednji šoli v Črnomlju.

Naj učiteljica Jasna Kvenderc z direktorico Dolenjskega lista Lidio Zbašnik in dijaki.

Biti učitelj je privilegij

Pravi, da je biti učitelj privilegij. »Nimam posebnega recepta, kako vzpostaviti pristno vez z učenci, lahko pa rečem, da delo opravljam res z velikim veseljem. Že od nekdaj sem si želela postati in biti učiteljica matematike. Težko bi tukaj govorila o priljubljenosti, bolj je pomembno, da se znaš dijakom približati in se z njimi poistovetiti. Zdi se mi pomembno, da se matematiko predstavi na strokoven, predvsem pa dijakom zanimiv in uporaben način. Ko dijak ne čuti potrebe, da ti zastavi vprašanje: 'Profesorica, kdaj bomo mi to v življenju potrebovali?, menim, da si dosegel svoj cilj učne ure,« pove.

Dodaja, da danes ni dovolj, da profesor obvlada le svojo stroko, poleg tega mora snov podajati zanimivo, sistematično, dijakom matematiko približati na njim zanimiv in oprijemljiv način. Predvsem pa meni, »da mora profesor dijaka ne le poslušati, ampak tudi dejansko slišati. Poleg strokovnosti je zelo pomemben tudi pedagoški in socialni čut. Ob vsakem zaključku šolskega leta z dijaki naredimo evalvacijo o pouku matematike in njihovem uspehu, pa tudi morebitnemu neuspehu. Pomembno mi je, katere učne ure so se jim utrnile v dolgoročni spomin, katere oblike in metode dela bi še ponovili, katere učne teme so jih navdušile. Težim k temu, da v dijaku iščem močno področje, potem pa se trudim, da mu matematiko približam preko njegovega močnega področja.«

Veliko srce

Na učiteljico leta je ponosen tudi ravnatelj Srednje elektro šole in tehniške gimnazije Boris Plut.

Ravnatelj Srednje elektro šole in tehniške gimnazije Boris Plut je ob tem dejal: »Iskrene čestitke sodelavki Jasni Kvenderc. Je skromna in poštena, šteje pa tisto, da niso vsi učitelji, da učijo, so tudi še učitelji, ki zraven motivirajo in pomagajo, tako kot Jasna. Predvsem sem vesel, da je to priznanje prišlo iz strani dijakov, da so ji dali svoj glas. Kot sem slišal, so zanjo glasovali tako dijaki naše šole, pa čeprav je z nami šele prvo šolsko leto, njeni bivši dijaki iz Črnomlja in tudi tisti, ki zdaj že nadaljujejo študij v Ljubljani. Takšna kot je, vem, da ji takšno priznanje ne bo stopilo v glavo (smeh), naj bo vzpodbuda in motivacija za naprej. Še enkrat hvala dijakom, da so prepoznali in potrdili tisto, kar smo na šoli že vedeli.«

»Velik si toliko, kolikor imaš veliko srce!« je še izpostavila naj učiteljica. Kot kaže, ima res velikega.

Izžrebali smo

Med vsemi, ki ste glasovali za učitelja leta, smo vas izžrebali pet, ki boste prejeli darilo. To so: Barbara Cajnar, Dejan Cizl, Uroš Čretnik, Jerica Ivanković in Laura Sterle.

Besedilo in fotografije: M. Ž.