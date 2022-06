Dan kruha, vina in salam ponovno napolnil grajsko dvorišče

23.6.2022 | 11:10

Foto: ZPTM Brežice

Brežice

- Po dveh letih premora se je na prireditvi na grajskem dvorišču brežiškega gradu včeraj spet trlo obiskovalcev, željnih dogajanja in dobre volje. Dogodek sta uradno odprla Gasilski pihalni orkester Loče in direktorica ZPTM Brežice Katja Čanžar, ki je pozdravila obiskovalce in sodelujoče. Na stojnicah so lahko obiskali vseh šest vinogradniških društev in z nakupom degustacijskega kozarca in bonov degustirali najboljša lokalna vina.

Na Dnevu kruha, vina in salam so ob stojnicah za dobro voljo skrbeli: Društvo vinogradnikov Bizeljsko, Vinogradniško, turistično in kulturno društvo Cerklje ob Krki, Vinogradniško, turistično in kulturno društvo Gadova peč, Društvo vinogradnikov Dolina - Jesenice, Vinogradniško društvo Pišece in Vinogradniško društvo Sromlje. Poleg vin so se stojnice šibile tudi pod drugimi domačimi dobrotami, za katere so poskrbela Turistično društvo Artiče, Turistično društvo Bizeljsko, Občinska turistična zveza in Turistično društvo Dobova, Turistično društvo Globoko, Turistično društvo Kapele, Turistično društvo Pišece in Turistično društvo Sromlje. Piko na i pa so dali ponudniki salam, suhomesnatih izdelkov in sirov: Kmetija Benkoč, Mesarija Krošelj in Market Dušak. Na dogodku pa je, kot je sporočila Barbara Srečković Žlak iz ZPTM Brežice, dišalo tudi po golažu, ki ga je pod budnim očesom Mira Kovačiča skuhalo Turistično društvo Dobova.

Izbor najboljšega kruha vsako leto težji

Tudi letos je potekalo tekmovanje v peki domačega kruha, za katerega je svoj kruh oddalo 34 pekov in pekaric. Ti so skupno na tekmovanje oddali 39 kruhov, tekmovalo je 26 belih kruhov in 13 črnih mešanih. Komisija je imela zelo težko nalogo. Slavka Preskar kot predsednica komisije ter Mira Budič in Roman Matjašič kot člana so dodelili točke vsakemu kruhu posebej. V vsaki kategoriji (beli in črni mešani) je bil izbran kruh, ki je dobil največ točk. Komisija je pri tem ocenjevala zunanji videz in obliko, videz in lastnost skorje ter sredice ter njun vonj in seveda okus. Najboljši mešani kruh je spekel Anže Šoštarič z 49,4 točke od 50 možnihk, najboljši beli kruh pa je prišel izpod rok Tatjane Kramer, ki je prejela 48,9 točke. Potekala je tudi razstava in degustacija kruhov, ki so tekmovali.

Pester glasbeni in plesni program

Temperaturo je dodatno dvignilo pričakovanje koncerta Tinkare Kovač, ki se je na odru pridružila Gasilskemu pihalnemu orkestru Loče, program pa so sooblikovali tudi Folklorna skupina KUD Oton Župančič Artiče in Folklorna skupina Duplo Pišece. Ker pa je to dogodek vina, sta prireditev obiskali tudi 6. vinska kraljica Bizeljskega Karin Dobravc Škof in 23. cvičkova princesa Anja Smerke, ki sta zbranim povedali nekaj več o svojem poslanstvu.

Listine za najboljše Županovo vino - Letos najboljši Oštrbenk, Nujec in Petan

Župan Ivan Molan je tudi letos podelil listine vsem vinogradnikom in vinogradniškim društvom, ki so svoja vina letos oddali na tradicionalnem, letos že 10. zapovrstjo, izboru za Županovo vino Občine Brežice in uradno razglasili letošnje zmagovalce.

Najboljše Županovo vino, cviček PTP, je pridelal FRANC OŠTRBENK (Vinogradniško, turistično in kulturno društvo Cerklje ob Krki) z oceno: 16,23. Nagrado je prejela tudi predsednica društva Melita Oštrbenk. Najboljše Županovo vino, beli bizeljčan PTP, je pridelala KLET NUJEC z oceno 17,50. Nagrado je prejelo tudi Društva vinogradnikov Bizeljsko, iz katerega prihaja zmagovalec, prevzel jo je predsednik Blaž Zagmajster. Izbrano županovo vino LAŠKI RIZLING je pripadlo Vinogradništvu in vinarstvu Petan iz Vinogradniškega društva Sromlje, z oceno 18,00. Nagrado je prejelo tudi Vinogradniško društvo Sromlje, ki jo je prevzel predsednik Franc Hrastovšek.

15. 7. Mestna promenada

Letošnji dogodek Dan kruha, vina in salam je na veselje organizatorja ZPTM Brežice postregel tudi z velikim obiskom, kar je kazalnik, so prepričani organizatorji, da so ljudje pestro poletno dogajanje že zelo pogrešali. Od 15. do 31. 7. pa bo v Brežicah ponovno pestro, saj prihaja osvežena Mestna promenada, ki bo postregla z več kot 25. dogodki za vse generacije. Vsi bodo brez vstopnin.

M. K.