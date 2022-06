Tudi v Črnomlju možnost izposoje koles

23.6.2022 | 13:30

Foto: Občina Črnomelj

Črnomelj - Na parkirišču pri črnomaljskem gradu so danes odprli avtomatizirano izposojevalnico električnih koles. Postavili so jo v okviru z evropskim denarjem podprtega projekta Kolesarska veriga na podeželju. Celotna naložba je skupaj z davkom stala skoraj 37.000 evrov, črnomaljska občina je slabih 26.000 evrov zanjo dobila iz evropskega kmetijskega sklada.

Izposoditi si je možno osem električnih koles, ki jih je možno prevzeti ali oddati na postajah v črnomaljskem mestnem jedru in v trškem jedru v Semiču, so sporočili s črnomaljske občine.

Za uporabo sistema izposoje se morajo uporabniki prijaviti prek ustrezne aplikacije mobiln.si - DBK Bike. Izposoja koles je omejena na 14 ur oz. 840 minut na teden. Časovne kvote je možno kadarkoli preveriti na informacijskem terminalu.

Uporabniki omenjenega sistema se lahko pri uporabi odločajo med plačilom letne članarine, ki znaša 25 evrov, in med mesečno članarino, ki stane pet evrov.

Projekt so izvedli v okviru Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina. Projektni partnerji so bili Občina Mirna Peč, Mestna občina Novo mesto, Občina Semič in Občina Črnomelj, so še zapisali na črnomaljski občini.

M. K.