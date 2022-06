FOTO: Trčila avto in motorist

24.6.2022 | 07:00

Včerajšnja nesreča motorista pri Žužemberku (Foto: PGD Žužemberk)

Včeraj ob 12.08 sta pri Žužemberku trčila osebno vozilo in motorist. Gasilci PGD Žužemberk so zavarovali kraj dogodka, nudili prvo pomoč ponesrečenemu motoristu, odklopili akumulatorja in usmerjali promet. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so motorista oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Gorelo na travniku

Ob 19.04 je na Trati v Kočevju gorelo na travniku. Gasilci PGD Kočevje so pogasili okoli 10 kvadratnih metrov gorečega suhega vejevja in grmičevja.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRGANJA SELA;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREHEK, izvod 2.BREZOVICA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH - STRAŽA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CURICA na izvodu CURICA.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Brežice med 4. in 6.30 uro na območju TP Brežice stadion in med 7.50 in 12. uro na območju TP Orešje Sotla, Orešje Ledina, Orešje, Drenovec, Orešje grad in Zgornja vas Drenovec ter na območju nadzorništva Krško okolica med 9.30 in 11.30 uro na območju TP Gunte kamnolom, HE Krško.

M. K.