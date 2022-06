Abraham jim je prinesel novo gasilsko vozilo

24.6.2022 | 10:20

Predaja ključev novega gasilskega vozila.

Na zdravje PGD Groblje za 50 let in novi pridobitvi, avtu!

Blagoslov avta je opravil šentjernejski župnik g. Anton Trpin.

Slovesnost se je pričela za gasilsko parado.

Groblje - Odločitev za svoje gasilsko društvo je bila pred petimi desetletji nedvomno prava. To v teh dneh ugotavljajo gasilci PGD Groblje v šentjernejski občini, ko so obeležili pol stoletja delovanja društva. Prej so tamkajšnji gasilci delovali predvsem v šentjernejskem in ostroškem gasilskem društvu.

Na slovesnosti ob praznovanju, ki so se ga udeležili številni gasilci iz domačega, sosednjih in pobratenih društev ter vaščani, so namenu predali novo gasilsko vozilo GV1, ki pomeni pomembno pridobitev. Blagoslovil ga je šentjernejski župnik g. Anton Trpin.

Župan Jože Simončič je na prireditvi ključe vozila simbolno predal poveljniku društva PGD Groblje Samu Gorišku. Gasilskega avta ne bi bilo brez pomoči gospodinjstev vasi Gruča, Ledeča vas in Groblje, ki pripadajo požarnemu območju PGD Groblje, ter prispevkov donatorjev. Občina Šentjernej pa je ponovno dokazala, da ceni trud gasilskih društev in za vozilo namenila dobrih 68 tisoč evrov, kar predstavlja kar 70 odstotkov vrednosti vozila.

PGD Groblje, ki šteje preko 60 gasilcev, od mladih do starejših, vodi sedaj Dejan Lešnjak. Pove, da njihovo društvo danes velja za eno izmed zanesljivejših v Gasilski zvezi Šentjernej, saj že vsa leta vlagajo veliko truda in aktivnosti v nakup ustrezne gasilske opreme, pridobivanje novih članov in stremijo k ustrezni ureditvi prostorov za delovanje društva. Njihova stalna skrb je tudi izobraževanje. Vse to je potrebno, da so operativni in priskočijo na pomoč, ko je to potrebno. In zadnje čase je to vse večkrat, pa ne gre le za požare, temveč druge naravne nesreče: neurja s točo, poplave, potrese.

Gasilski dom sredi vasi jim dobro služi – imajo ga že dolgo, saj so vaščani leta 1954 sredi vasi zgradili rezervoar za vodo, ki bi jim služil v primeru požara, nad njim pa leta 1963 še gasilski dom. Prvič so ga obnovili čez štirinajst let, ko je dobil še prizidek, ki služi za garažo.

Jubilej, 50 let delovanja, so obeležili z gasilsko povorko, najzaslužnejšim članom društva pa so podelili tudi priznanja.

L. Markelj, foto: Emil Turk

