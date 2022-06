Lojzetu Peterletu slovenski škofje podelili odličje sv. Cirila in Metoda

Lojze Peterle (Foto: L. M.)

Ljubljana - Ob državnem prazniku dneva državnosti je včeraj novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference dr. Andrej Saje skupaj s slovenskimi škofi v stolni cerkvi sv. Nikolaja v Ljubljani daroval mašo za domovino.

Letos so se pri maši spomnili na 30. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem.

Ob 30. obletnici vzpostavitve diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem so slovenski škofje podelili odličje sv. Cirila in Metoda politiku, pisatelju in publicistu Lojzetu Peterletu za zvesto služenje Cerkvi med Slovenci. Peterle je po rodu Dolenjec, doma iz trebanjskega konca.

Odličje je Peterletu izročil novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje.

Kot so v Slovenski škofovski konferenci zapisali v utemeljitvi, je Lojze Peterle s svojim družbenim angažiranjem pokazal pomen in edinstveno vlogo krščanstva v slovenski družbi ter v evropskem prostoru, svojo versko pripadnost pa je uporabil kot sredstvo za spoštljiv in odprt dialog.

»V času osamosvajanja Slovenije in ustanavljanja nove države je kot politik odločilno prispeval k uveljavitvi demokracije, človekovih pravic in evropskih vrednot v naši družbi,« pravijo v Slovenski škofovski konferenci.

V svojem političnem delovanju si je Peterle dejavno prizadeval za uveljavitev krščanskih vrednot in človekovih pravic, kot so spoštovanje človekovega življenja od spočetja do naravne smrti, verska svoboda ter poravnava vojnih krivic.

