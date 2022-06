Gradnja vrtca po načrtih

24.6.2022 | 08:20

Gradnjo vrtca, ki bo bistveno pripomogel k zmanjšanju števila odklonjenih otrok, si je ogledal tudi župan Dušan Strnad. (Foto: Nejc Travnik)

Šentvid pri Stični - Gradnja novega 8-oddelčnega vrtca v Šentvid pri Stični, ki ga gradi Občina Ivančna Gorica, poteka po načrtu. Na gradbišču ob gasilskem domu so delavci podjetja GPI Tehnika iz Novega mesta naredili vse obodne stene in delno tudi strešno ploščo na vrhu objekta. Trenutno potekajo zidarska dela predelnih sten, izvajajo se strojne inštalacije in grobi razvodi elektrike po objektu. V izdelavi so tudi že okna in vrata. V naslednji fazi sledi začetek obrtniških del, kot so fasada, okna, estrihi in keramika, sporočajo iz ivanške občine.

Že pred tedni je občina podpisala tudi pogodbi za izdelavo kuhinjske in pohištvene opreme vrtca. Kuhinjsko opremo bo opremilo podjetje Kogast iz Grosuplja, pohištveno pa Atlas oprema iz Ljubljane.

M. K.

