Jan Tratnik in Urška Žigart državna prvaka; srebro za Špelo Colnar, Jakoba Omrzela in Gala Glivarja



24.6.2022 | 11:45

Srebro za Špelo Colnar, Jakoba Omrzela in Gala Glivarja (Fotografije: KK Adria Mobil)

Gal Glivar - 2. mesto med mlajšimi člani

Jakob Omrzel - 2. mesto

Kristijan Koren na startu

Špela Colnar - 2. mesto med starejšimi mladinkami

Boštjan Murn in Gal Glivar pred bivalnikom KK Adria Mobil

Novo mesto - Državno kolesarsko prvenstvo v vožnji na čas, ki ga je pripravila Kolesarska zveza Slovenije, je včeraj gostilo Karteljevo. Tekmovanje je potekalo vzporedno z avtocesto pri Novem mestu, na nekdanji glavni cesti proti Ljubljani (H1). Start in cilj sta bila pod Dolenjim Kamenjem, obračališče 14,4 oz 28,8 km dolgega kroga je bilo v Poljanah pri Mirni Peči. Trasa je bila zanimiva in razgibana, z začetnim in vmesnim spustom po obratu ter dvema vzponoma s povprečnim naklonom več kot 5 odstotkov. Mlajše kategorije in članice so morali prevoziti en krog in opraviti z 248 višinskimi metri, mlajši člani in člani pa 2 kroga, tako da so morali premagati 496 višinskih metrov.

Med člani je Jan Tratnik (Bahrain Victorius) ubranil naslov državnega prvaka, dobrih osem sekund je bil hitrejši od klubskega kolega Mateja Mohoriča, Jan Polanc (UAE) je na tretjem mestu zaostal več kot minuto. Najboljši Adriaš je bil Gal Glivar na 7. mestu (+ 3:04 min), ki je za odličen nastop prejel tudi nove 3 točke za svetovno kolesarsko lestvico, kolikor jih je za 8. mesto prejel tudi Kristijan Koren (+ 3:25 min). 1 UCI točko pa je za uvrstitev na 10. mesto prejel tudi Jaka Špoljar (+ 3:48 min). Boštjan Murn je bil 13., za zmagovalcem je zaostal 5:11 min.

Pri članicah je državna prvakinja postala Urška Žigart. Kolesarka ekipe Bike Exchange-Jayco je tako po letu 2020 drugič postala najboljša v državi v boju z uro. Ugnala je branilko naslova Eugenio Bujak in Uršo Pintar (obe UAE Team ADQ).

Naslovi v ostalih kategorijah

V kategoriji mlajših članov, do 23 let, je slavil Matevž Govekar (Bahrain Victorius), Gal Glivar je osvojil 2. mesto (+ 50 sek), tretji pa je bil Anže Skok (Ljubljana Gusto), ki je za zmagovalcem zaostal 1:20 min. Jaka Špoljar je stopničke na 4. mestu zgrešil za slabih 13 sekund , Boštjan Murn je končal na 7. mestu.

Srebrno medaljo je v kategoriji starejših mladink osvojila Špela Colnar, za zmagovalko Pijo Galof (BTC City Ljubljana) je zaostala dobrih 18 sekund. Drugo mesto je v kategoriji mlajših mladincev osvojil tudi Jakob Omrzel, zaostal je samo za zmagovalcem Erazmom Valjavcem (RC-KAC).

Med starejšimi mladinci je slavil Natan Gregorčič (Pogi team UAE), naš najboljši je bil na 5. mestu Anže Ravbar.

Izjavi

Gal Glivar: »Uspel mi je res dober kronometer. Trasa je bila pestra, razgibana, takšnih bi bilo lahko več. Na vzponih sem užival, noge so bile dobre, le na spustu nisem uspel razviti prave hitrosti. Ni šlo več kot 65 km/h, sicer bi bil končni rezultat še boljši. Z naslovom slovenskega podprvaka med mlajšimi člani sem zadovoljen in z dobrimi občutki odhajam tudi na cestno dirko državnega prvenstva, ki bo v nedeljo v Mariboru.«

Marko Kump, športni direktor KK Adria Mobil: »Moram priznati, da me je Gal kar nekoliko presenetil. Odlično je odpeljal to precej zahtevno vožnjo na čas, tako da se skupaj z njim veselim srebrne medalje. Tudi z nastopi ostalih naših kolesarjev sem zadovoljen.«

Povezava do rezultatov:

- https://prijavim.se/uploads/4501_result.pdf

M. K.