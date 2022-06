FOTO: V Črnomlju drevi uradno odprtje 58. Jurjevanja v Beli krajini

Črnomelj - V Jurjevanjski dragi v Črnomlju bodo drevi ob 19. uri uradno odprli najstarejši slovenski in največji območni folklorni festival 58. Jurjevanje v Beli krajini. Ta bo z različnimi prireditvami potekal do vključno nedelje. Pripravili so koncerte, folklorne nastope, razstave, predstavitve, športne in druge prireditve.

Festival slavi raznolikost kultur in pri tem stremi k prepletu tradicionalnega s sodobnim in lokalnega z globalnim. Je orodje za uresničevanje trajnostnega in celostnega razvoja Bele krajine, prejemnice naslova evropskega zelenega in območja odličnosti, je sporočil njegov prireditveni odbor.

Jurjevanje sicer ohranja belokranjsko plesno, pesemsko in glasbeno dediščino, hkrati pa k predstavitvi lastne dediščine vabi mednarodno uveljavljene folklorne skupine in druge kulturne ustvarjalce z vseh celin. Tako "ustvarja medkulturni prostor, ki naj služi sožitju in spoštovanju med narodi in kulturami", so dodali prireditelji Jurjevanja.

Dogajanje na številnih prizoriščih bo pestro in bogato. Za najmlajše pripravljajo otroške predstave in delavnice, na tržnici in rokodelskem sejmu pa si bo moč ogledati in kupiti lokalne pridelke ter izdelke.

S prvimi manjšimi prireditvami 58. Jurjevanja so sicer začeli v sredo, po drevišnjem odprtju z Big bandom Črnomelj pa ga bodo nadaljevali s tradicionalno prireditvijo Pleši, Jure, do jutranje ure. Po tej bodo nastopili "trubači" iz srbskega Šida. Večer bodo končali z zabavnim sporedom.

V soboto se med drugim obetajo družinski kolesarski izlet Goni kolo - z biciklom po Beli krajini, prireditev ob dnevu slovenskih ribičev, predstava za otroke Radovednica iz čebelnjaka, nastop argentinske in slovaške etno skupine, nastop etno-glasbene skupine Kralj Matjaž, koncert združenih belokranjskih godb, nastop folklornih skupin in osrednja občinska prireditev ob dnevu državnosti.

V nedeljo Črnomaljce med drugim čakajo še predstava za otroke Dvorni norček Beni, nastop etno-glasbenih skupin Falajček in Drumlce in Helena ter Primož Urbančič. Zvečer bodo pripravili nastop folklornih skupin Lepa Anka kolo vodi, festival pa končali z zabavnim sporedom.

Obiskovalci prireditev, ki jih bo obiskal tudi izročilno-mitološki Zeleni Jurij, bodo lahko okušali posebnosti belokranjske kuhinje in tamkajšnje vino.

Črnomaljsko Jurjevanje je član Svetovnega združenja folklornih festivalov in tradicijskih skupin - CIOFF oziroma International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts, priznano pa je na državni in mednarodni ravni.

Četrtek v znamenju otroških folklornih skupin, kresovanja in koncerta Dobreča s Kvatropirci

V Jurjevanjski dragi so še včeraj dopoldan potekale končne priprave prizorišča, popoldan pa je bila draga polna otrok. Odvil se je festival otroških folklornih skupin »Pastirče mlado« in nastopi vrtčevskih otrok. Zabeležili so 310 nastopajočih otrok v šestnajstih skupinah iz trinajst različnih belokranjskih šol oziroma vrtcev. Kresni večer je priklical Kresnice iz Adlešič in tik preden se je stemnilo je zagorel kres. Za češnjo na torti pa je poskrbel Tamburaški orkester Dobreč s Kvatropirci.

