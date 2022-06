Krški svetniki potrdili rebalans letošnjega občinskega proračuna

24.6.2022 | 13:30

Župan Miran Stanko (Foto: arhiv; MO Krško)

Krško - Svetniki Mestne občine Krško so na včerajšnji redni seji med drugim potrdili rebalans letošnjega občinskega proračuna. Potrdili so še predlog o določitvi cene programov v vrtcih za novo šolsko leto in sklep o višini dodatnega znižanja plačil staršev ter osnutek odloka o porabi sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč na občinski infrastrukturi.

Krški občinski svet je potrdil drugi rebalans proračuna za letos. Kot je povedala direktorica krške občinske uprave Melita Čopar, sprememb v skupni višini tako prihodkov kot odhodkov proračuna ne bo.

Prihodki ostajajo v višini 46,85 milijona evrov, odhodki pa v višini 49,12 milijona evrov. Se pa spreminja dinamika financiranja investicij pri projektih, je pojasnila in navedla gradnjo prizidka zdravstvenega doma in bazena, naložbeno vzdrževanje na stadionu Matije Gubca in v športni dvorani Šolskega centra Krško-Sevnica in novogradnji osnovne šole in vrtca v Velikem Podlogu ter Osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja v Krškem.

Svetniki so potrdili tudi sklep o določitvi cene programov v vrtcih za novo šolsko leto in sklep o višini dodatnega znižanja plačil staršev.

V nadaljevanju seje so se strinjali tudi z odlokom, da občina iz proračunske rezerve, ki je na razpolago letos, pokrije dobrih 130.000 evrov stroškov, nastalih zaradi majskega neurja.

Med drugim so potrdili še sklep o delovanju in financiranju pripravljalnega otroškega vrtca v romskem naselju Kerinov Grm v novem šolskem letu. Krški svetniki so še po majskem odstopu svetnika Dušana Šiška potrdili mandat novi članici občinskega sveta Ireni Virant (SNS), so še sporočili s krške občine.

M. K.