Košarkarje Krke prevzema Gašper Okorn

24.6.2022 | 13:40

Z leve: predsednik KK Krka Andraž Šuštaršič, novi trener Gašper Okorn in direktor kluba Jure Balažić. (Foto: B. B.)

Novo mesto - Košarkarje Krke bo v naslednji sezoni vodil Gašper Okorn, ki je na mestu glavnega trenerja članske ekipe nasledil Daliborja Damjanovića. 49-letni košarkarski trener, ki prihaja iz Medvod, je z novomeškim klubom podpisal triletno pogodbo. Krkaši bodo v naslednji sezoni poleg državnega prvenstva in pokalnega tekmovanja nastopali še v drugi ABA ligi, je na današnji novinarski konferenci povedal predsednik Košarkarskega kluba Krka Andraž Šuštaršič.

"Zelo resno se že pripravljamo na sezono 2022-23, v kateri bomo obeležili 75. obletnico kluba. Ker si želimo dobrih rezultatov, bomo v novi sezoni temeljito premešali igralski kader in dodali nove moči v strokovnem štabu. Zelo vesel sem, da se nam je pridružil priznan slovenski strokovnjak, s katerim delimo pogled, da je sestava kluba tek na dolge proge," pravi Šuštaršič.

"Vidim priložnost, da Krka v prihodnjem obdobju naredi boljši rezultat, da korak za korakom naredimo nekaj več. Naš kratkoročni cilj je, da Krka ostane v vrhu slovenske košarke, pa ne v smislu, da gremo v tekmo s klubom iz Ljubljane, ampak da se oddaljimo od ostalih slovenskih klubov, in da z neko konkurenčno ekipo naskočimo vrh v ABA 2 ligi. Ne skrivamo ambicije, da bi se radi v najkrajšem možnem času vrnili v prvo ABA ligo, a v tem trenutku je za take napovedi še prezgodaj, saj ne vemo niti tega, kdo bodo naši tekmeci oz. v kakšnih postavah bodo tekmovali. Dolgoročno pa želimo Krko čim bolj približati vrhu v regiji in usmeriti pogled tudi k Evropi. A delati moramo korak za korakom," je o ciljih in ambicijah v Krki povedal Gašper Okorn, ki je nazadnje vodil zagrebško Cibono, s katero je pred dvema tednoma osvojil naslov hrvaškega prvaka. Morda celo zadnji za ta klub, saj je nekdanji jugoslovanski in evropski velikan tik pred stečajem.

Konkurenčni za drugo ABA ligo

"V strokovnem štabu smo potrebovali svežo kri. Po nekaj pogovorih z Gašperjem se je izkazalo, da imava podobne poglede na razvoj kluba, zato smo se razmeroma hitro dogovorili," pravi direktor KK Krka Jure Balažić. Pogodbo s Krko za naslednjo sezono imajo od dosedanjih igralcev še Andrej Stavrov, Leon Stergar, Miha Škedelj in Rok Stipčević. "To bo ogrodje, ki bo ostalo, drugo bomo skupaj s trenerjem nadgradili, v določenih pogledih tudi pomladili. Temelj nove ekipe bo slovenski, okrepili pa se bodo tudi z nekaj tujci," napoveduje Balažić.

Okorn dodaja, da bi omenjeni četverici v naslednji sezoni rad priključil še nekaj perspektivnih mladih igralcev, enega prekaljenega Slovenca in tri kakovostne tujce.

Proračun kluba bo sicer podoben lanskemu. "Lani je šlo marsikaj narobe. S proračunom, kot ga imamo, lahko v ABA 2 resno tekmujemo. Če se ekipa sestavi pravilno, tako po karakterju kot po potencialu, lahko tekmujemo, in tu je največja možnost za napredek," je prepričan Balažić. Podobno meni tudi Okorn: "Glede na proračun, ki se obeta, pa tudi gleda na stabilnost, po kateri je Krka znana, lahko sestavimo konkurenčno ekipa, sploh za ABA 2 ligo."

Brez domačih tekem

Krka torej ostaja v regionalni konkurenci, slaba novica pa je, da novomeški klub v drugi ligi ABA najbrž ne bo odigral niti ene tekme pred domačimi gledalci. Sistem tekmovanja je namreč tak, da je redni del sezone - 13 krogov, po ena tekma z vsakim moštvom - razdeljen na štiri celotedenske turnirje, ki potekajo na enem prizorišču.

"Sistem igranja v ligi ABA 2 bo predvidoma ostal tak, kot je bil letos. Tak turnirski sistem pomeni manj tekem, manj potovanj in manj stroškov, bo pa Krka zelo težko gostila kakega od turnirjev. Problem je predvsem z infrastrukturo. Dvorano za tekme bi morali imeti cel teden na voljo dopoldne in popoldne, vemo pa, da Krka igra v dvorani Šolskega centra Novo mesto. Poleg tega bi potrebovali še drugo dvorano, v kateri bi omogočili treninge. Vsekakor si bomo prizadevali in preverili vse možnosti, mislim pa, da je v praksi to zelo težko izvedljivo," pravi Balažić.

B. B.