FOTO: Urejeno območje ob Radulji prostor učenja, miru in sprostitve. Popoldne prvi Knobleharjev festival

24.6.2022 | 14:20

Člani društva Sonček so za otvoritev urejenega območja ob Radulji pripravili simpatično igrico. Prostor v Škocjanu, kamor radi prihajajo, so pomagali urediti.

Škocjan - Dobrodošli med zelenimi valovi, vabi občina Škocjan, ki v zadnjih letih posebno pozornost namenja ohranjanju naravne in kulturne dediščine. K temu sodi tudi ureditev skoraj en hektar velikega območja ob potoku Radulja sredi Škocjana, ki so ga danes predstavili v okviru občinskega praznika Knobleharjevo 2022.

Jože Kapler

Prostor pod cesto pod Metelkovim domom so v zadnjem letu celostno in trajnostno uredili kot zeleno sprehajalno in rekreacijsko površino, je povedal župan Jože Kapler. Pri tem so sodelovali partnerji OŠ Frana Metelka Škocjan, Sonček - Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine ter Mizarstvo Mojstrovič. Prostor je sicer last družine Marinčič iz Škocjana, občina je z njo sklenila služnostno pogodbo.

Sončki presrečni

Uredili so dostopno pot do potoka, ob njej razgledno ploščad za sestajanje in opazovanje okolice. Na bližnjem travniku so uredili krožno peščeno pot in ob tej t. i. tiho opazovalnico in učilnico na prostem ter namestili stopnice za dostop do potoka. Raduljo so premostili z mostom za pešce in kolesarje. Most omogoča prehod tudi gibalno oviranim posameznikom, kar ni nepomembno, saj prostor z veseljem koristijo varovanci Sončka.

Violeta Suhadolnik

Rok Petančič in Suzana Simič

Razgledna ploščad, potka na levi vodi v urejen park ob Radulji.

Dogodek je povezovala Marjanca Tršičinar Antič (na desni).

Nov most čez Raduljo

Kot je povedala Violeta Suhadolnik, podpredsednica društva, Sončki že nekaj časa hodijo v Škocjan vsak četrtek, saj so imeli ob Radulji delovne akcije, čistili so teren, urejali okolico. »Naši člani so veseli in srečni, da lahko prihajajo, saj to pomeni, da so sprejeti in vključeni, sebi in drugim dokazujejo, da zmorejo veliko več, kot mnogi mislijo,« je povedala Suhadolnikova in pohvalila Občino Škocjan, ki na tem področju orje ledino. Sončki so vključeni v več njihovih projektov, od Zeliščarskega parka v Zagraškem logu do stanovanjske skupnosti na Bučki in na Radulji, tako da so dobro povezani. Za otvoritev so Sončki pripravili igrico.

Višja kakovost bivanja

Občina Škocjan želi z ureditvijo območja ob Radulji okrepiti kakovost bivanja, krajevno privlačnost in turistično ponudbo ter omogočiti dodatno zaposlovanje. Cilji tega projekta s socialno noto so tudi ohranjanje biotske raznolikosti, varstvo kulturne dediščine, oblikovanje socialne mreže za opolnomočenje ciljnih skupin in izvajanje "edukacijske vsebine za mlade in osebe s posebnimi potrebami".

Kot pove višji svetovalec za projektno delo na občini Škocjan Rok Petančič, so si tu zamislili prostor dogajanja in druženja vseh generacij, kar se pravzaprav že dogaja. Šola izvaja tu učenje v naravi, razne delavnice, športne dneve, starejši telovadijo, tu bodo mogoča razna izobraževanja, usposabljanja, ter »interpretacijski programi« za domačin in turiste. K Radulji že zdaj zavijejo mnogi, domačini in ostali, ki si zaželijo morda le sprehod, mir, počitek.

Z vsemi programi gradijo pozitiven odnos do narave, skrbijo za ohranjanje biotske raznolikosti, varujejo naravno in kulturno dediščino. S tem izboljšujejo zaščito ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov okolja.

Da jim je vse to dobro uspelo, gre zahvala tudi podjetju Acer iz Novega mesta, ki je načrtoval in sprojektiral prostor ob Radulji. Direktorica Suzana Simič ga je označila kar za nekakšen naravni biser, zato so pred nekaj leti s posebnim spoštovanjem pristopili k urejanju in ga z minimalnimi posegi naredili prijetnega za čim širšo skupino uporabnikov. Andrej Erjavec je zasnoval razgledno ploščad, pomagali so še mnogi gradbeniki in drugi strokovnjaki, skratka, Simičeva se je zahvalila vsem, tudi sodelavcem z občine.

Popoldne 1. Knobleharjev festival

Kot pove župan Jože Kapler, je naložbo Občina Škocjan uresničila tudi z nepovratnimi sredstvi. Projekt je prijavila Lokalni akcijski skupini Dolenjska in Bela krajina, decembra predlani ga je potrdila Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Občina je za naložbo, vredno dobrih 167 tisoč evrov, prejela dobrih 94 tisoč evrov z Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ostalo je prispevala iz proračuna.

Vsi skupaj so dejali, da bodo najbolj veseli, da bo prostor res zaživel kot priložnost druženja in učenja v naravi. Tako se bo že danes popoldne ob Radulji ob 17. uri pričel prvi Knobleharjev festival s pestrim programom za vse generacije.

Pripravljajo plesno glasbeno zabavo z Alenko Kolman in dinozavrom Dinom, zabavni program z ustvarjalnicami in športnimi delavnicami, gostovala bo Dolenjska podeželska tržnica, nastopila bo novomeška folklorna skupina Kres, pa mažoretke, slišala se bo ljudska pesem s člani KD dr. Ignacija Knobleharja. Novorojenčkom občine bodo podarili tudi medovite rastline.

Na občini upajo, da festival postane tradicionalen.

Besedilo in foto: L. Markelj

