Regijski karierni center za boljšo zaposljivost mladih

25.6.2022 | 09:40

Pogled na Krško in reko Savo (Foto: Rasto Božič/STA)

Krško - Regionalna razvojna agencija Posavje iz Krškega si je skupaj s projektnimi partnerji na razpisu Norveškega finančnega mehanizma nedavno zagotovila pol milijona evrov nevračljive denarne podpore za vzpostavitev Kariernega centra Posavje. Dvoletni projekt vzpostavitve inovativnega podpornega okolja bodo začeli še ta mesec in ga končali aprila 2024.

Gre za inovativni pristop pridobivanja kompetenc za boljšo zaposljivost mladih in kariernega usmerjanja v Posavju, je sporočila posavska razvojna agencija.

Med projektnimi cilji oz. dejavnostmi so navedli povezovanje lokalnih organizacij in mladih, usposabljanje mladih delavcev, prireditve za mladino, pripravo interaktivnih strokovnih vsebin, ureditev namenskega prostora in spletne platforme oz. vzpostavitev celovitega in digitalno podprtega podpornega okolja za okrepitev možnosti zaposlovanja mladih v Posavju.

Lotili so se bodo izzivov brezposelnosti mladih v Posavju in si prizadevali "ustvariti edinstveno okolje za opolnomočenje mladih, kar bo še dopolnilo uspešen večletni projekt Posavske štipendijske sheme", so dodali.

Prostore posavskega kariernega centra bodo uredili na podstrešju Mencingerjeve hiše v Krškem, v kateri deluje Regionalna razvojna agencija Posavje. Občini Krško je sicer za njihovo prenovo pripadlo 140.000 evrov omenjene nevračljive evropske denarne podpore.

V projektnem partnerstvu sodelujejo Občina Krško, Mladinski center Krško, Ljudska univerza Krško, Območno obrtno-podjetniška zbornica Krško in norveški partner, socialno podjetje Collective Innovation iz Osla, so še zapisali v sporočilu posavske razvojne agencije.

STA; M. K.