Obnova brežiškega simbola po načrtih

25.6.2022 | 11:00

Projekcije in fotografije: Občina Brežice

Brežice - Župan Občine Brežice Ivan Molan si je z izvajalcem del ogledal, kako poteka projekt obnove Vodovodnega stolpa in gradnje paviljona. Kot so napovedali lanskega februarja, ko je občina prejela gradbeno dovoljenje za obnovo Vodovodnega stolpa, še vedno drži, da bodo vsa dela, vključno s paviljonom, končna v predvidenem roku, in sicer oktobra letos, sporočajo z brežiške občine. Stolp, simbol mesta in občine, bo v celoti namenjen predstavitvi kulturnih in tehničnih vsebin brežiških znamenitosti, služil bo kot razgledna točka z obogateno turistično ponudbo.

Pri obnovi stolpa trenutno poteka izvedba vertikalnih vezi na fasadi od kleti do bazena, nameščajo se ograje pri krožnih stopnicah na vseh podestih itd.

Župan Ivan Molan: ''V tem trenutku so najbolj zahtevna dela, kot so statična sanacija stolpa in razrez bazena v zaključni fazi oziroma zaključena. Prav tako so tudi arheologi končali delo na območju paviljona, Posavski muzej pa že pripravlja vsebine za stolp.''

Spremljevalne dejavnosti, kot so info točka, trgovinica s spominki, kavarna, sanitarije, bodo umeščene v paviljon ob stolpu. Na tem delu so trenutno zaključena rušitvena dela, izveden je tudi širok izkop. Izvajalec arheoloških izkopavanj je delo končal, zato v prihodnjih dneh sledi zasip kleti in izvedba temeljne plošče nad njo.

M. K.

