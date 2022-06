FOTO: 58. Jurjevanje v Beli krajini odprto, Jure plesal do jutranje ure

25.6.2022 | 13:30

Mnogo več fotografij sinočnjega dogajanja vam je na voljo spodaj v fotogaleriji. (Foto: Jani Pavlin)

Prihod folklornih skupin v Jurjevanjsko drago

Kingston

Trubači

Črnomelj - V Jurjevanjski dragi so sinoči uradno odprli Jurjevanje v Beli krajini. Slovesnosti so se udeležili številni gosti, med drugim Samer Khalil, svetnik v državnem svetu RS, in kot slavnostni govornik dr. Bruno Ravnikar, doktor fizike, univerzitetni profesor in specialist na področju akustike, ustanovni član mednarodnega združenja folklornih festivalov - CIOFF.

Uradno je Jurjevanje odprl župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek. Za prijetne melodije in zvočno kuliso je poskrbel Big Band Črnomelj z dirigentom Antonom Kraljem in vokalistko Tino Kocjan. Program sta povezovala Eva Starašinič in Jaka Birkelbach.

Po slavnostnem odprtju, v večernem delu petkovega Jurjevanja, so si gledalci lahko pogledali najprej folklorni del večera »Pleši Jure do jutranje ure«, nato so v zabavnem delu nastopili Trubači iz Šida in zabavno glasbena skupina Kingston

V večernem programu je nastopilo pet folklornih skupin, ki so se v mimohodu sprehodile po odru in pozneje nastopile v programu:Metliška folklorna skupina Ivan Navratil,Folklorna skupina Zeleni Jurij Črnomelj,Folklorna skupina Gymnik iz Slovaške,Folklorna skupina Lepa Anka Črnomelj inFolklorna skupina Kolpa Društva upokojencev Vinica.

Manjkala je folklorna skupina iz Argentine, ki je morala v tem tednu žal nastop odpovedati zaradi prestavljenega leta, že danes pa se bo Jurjevanja udeležila folklorna skupina iz Brazilije.

Današnji program Jurjevanje vam je sicer na voljo v naši rubriki Namig za premik.

