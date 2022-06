Občinski praznik v Mirni Peči - Tri plakete in priznanje župana

25.6.2022 | 18:00

Letošnji občinski nagrajenci z županom Andrejem Kastelicem (z desne): Franc Potočar, Marjan Kocjan, Rezka Povše in Jože Drenik (Foto: Foto Asja)

Mirna Peč - Pestro tridnevno praznovanje 23. praznika Občine Mirna Peč – Plaketa občine Jožetu Dreniku, Renati Povše in Marjanu Kocjanu, priznanje župana Francu Potočarju – Leto posvetili tudi pripravi projektov in pridobivanju potrebnih dokumentacij

V mirnopeški občini so letos znova lahko občinski praznik zaznamovali s pestrim dogajanjem, osrednja prireditev pa je bila gotovo slavnostna seja občinskega sveta, na kateri so zaslužnim občanom podelili priznanja v zahvalo za vse, kar so v preteklosti naredili dobrega za delovanje svojih društev in lokalne skupnosti. Plaketo občine so prejeli Jože Drenik, Renata Povše in Marjan Kocjan, priznanje župana pa Franc Potočar.

Kot je v nagovoru zbranim dejal domači župan Andrej Kastelic, so tudi čas od zadnjega občinskega praznika zaznamovali omejitve in ukrepi, ki jih je narekovala epidemija, a so kljub razmeram na občinski upravi izvajali vse potrebno za nemoteno delovanje in izvajanje zastavljenih projektov. »Prednostno smo se ukvarjali s pripravo projektov in pridobivanjem vse potrebne dokumentacije za pridobivanje gradbenih dovoljenj na področju cestne infrastrukture, vodovoda, kanalizacije pa tudi nadaljnje obnove stare osnovne šole z umestitvijo Muzeja Toneta Pavčka. Zavedali smo se, da bodo kakovostno, pravočasno in ustrezno pripravljeni projekti osnova za uspešno kandidiranje na razpisih,« je dejal in nadaljeval, da se jim napori v tej smeri delno že vračajo. Z ministrstva za infrastrukturo so prejeli sklep in s tem tudi do 50 odst. sredstev, da se ugodi vlogi celovite energetske prenove stare osnovne šole, žal pa niso uspeli pri projektu Regionalne kolesarske povezave Nono mesto–Mirna Peč–Trebnje. »Malo grenkega priokusa je bilo tudi zaradi neuspeha pri kandidaturi na Ministrstvu za kulturo za ureditev Pavčkove zbirke. Seveda bomo s temi projekti ponovno poskušali pridobiti vsa mogoča razvojna sredstva,« je poudaril.

Skladno z usmeritvami proračuna so skupaj z gradbenimi odbori kar nekaj postorili na področju infrastrukture, izvedli preplastitev na Malem Kalu in Orkljevcu ter prvo fazo ureditve pešpoti na Vihre, posodobili krak ceste na Podborštu … Skupaj z občinama Novo mesto in Straža so podpisali Sporazum o skupni uporabi in sofinaciranju zbirnega centra za ravnanje z odpadki, ki bo občanom omogočil možnost rednega odvažanje odpadkov, ki se ne zbirajo na ekoloških otokih, je med drugim našteval in za enega najpomembnejših dogodkov v preteklem letu poudaril slovesno posvečenje msgr. dr. Andreja Sajeta v novega novomeškega škofa v župnijski cerkvi sv. Kancijana.

NAGRAJENCI

Jože Drenik je plaketo prejel za dolgoletno predano, prostovoljno delo v PGD Jablan, ki ravno letos zaznamuje 40-letnico delovanja. Bil je eden njegovih ustanovnih članov, od leta 1988 do leta 2003 pa tudi predsednik. Aktivno se je vključil v ustanavljanje občine Mirna Peč in bil dva mandata občinski svetnik. Je tudi dolgoletni dejaven član vinogradniškega društva in aktiven udeleženec različnih projektov v občini.

Renata Povše je priznanje prejela za dolgoletno prostovoljno delo tajnice in računovodkinje Društva podeželskih žena Mirna Peč; ob odlično opravljenem delu ji namreč mandat združenih funkcij teče že 21. leto, ter sodelovanje v veliko projektih v sklopu društva pa tudi širše skupnosti. Kot prava gospodinja je dobitnica številnih zlatih in srebrnih priznanj v peki pletenic in pripravi štrukljev.

Plaketa občine je šla tudi v roke Marjana Kocjana, ki se je PGD Mirna Peč pridružil kot sedemletnik in je danes nepogrešljiv član operativne enote, že nekaj let pa je tudi mentor mladih. Je član ekipe prve pomoči civilne zaščite občine, usposobljen kot prvi posredovalec, pri čemer se je že dvakrat izkazal z reševanjem življenja s pomočjo AED. Je poklicni policist ter član Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu domače občine.

Prejemnik priznanja župana Franc Potočar je vsem dobro poznani glasbenik, harmonikar, komponist in dolgoletni vodja ansambla Franca Potočarja. Leta 2004 se je pridružil Društvu harmonikarjev Mirna Peč, v katerem vodi starejšo skupino, znanje pa predaja tudi na mlajše člane. Je pobudnik snemanja videospotov za društvene skladbe in je, kot so dejali, izjemen človek ter zaslužen za vse zgoščenke mirnopeških harmonikarjev.

M. Žnidaršič