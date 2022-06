Utopljenec v Kolpi; v hiši zaklenjen triletni otrok

Danes ob 14.26 so na jezu v reki Kolpi, pri naselju Damelj, občina Črnomelj, občani opazili utopljenca. Gasilci PGD Črnomelj so s pomočjo čolna truplo dvignili iz vode in ga predali pristojnim službam.

Ob 09.18 so na Trubarjevi ulici v Ribnici gasilci PGD Ribnica s tehničnim posegom odprli vrata hiše, v kateri je bil zaklenjen triletni otrok.

Ob 10.51 so na Cvetni poti v Leskovcu, občina Krško, posredovali gasilci PGE Krško in reševalci NMP Krško zaradi neodzivnosti starejše osebe po vklopu SOS-alarma, vendar intervencija ni bila potrebna.

M. K.