90-letna Vida Šenica: "Da ne bom v Dolenjcu le v osmrtnicah!''

26.6.2022 | 15:30

Slavljenka Vida Šenica (spredaj v sredini) v krogu svojih dragih na praznovanju 90-letnice. (Foto: družinski arhiv)

Novo mesto - Sobota, 11. junij, za Vido Šenica iz Novega mesta ni bil navaden dan. Res, da je bil njen rojstni dan, a že 90. po vrsti! Gospa, ki je še neverjetno čila za svoja leta in zgovorna, je jubilej praznovala v krogu svojih bližnjih v Gostilni Jakše na Drski in bila presrečna.

Le hudo ji je še vedno, da nima več ob strani dragega življenjskega sopotnika Rudija, s katerim sta bila srečno poročena šest desetletij. »Vdova sem osem let in še zdaj jokam, ko se spomnim nanj. Imela sem res zlatega moža, zelo lepo sva se razumela,« pove.

Vida, ki prihaja iz kmečke družine Slak iz Slovenske vasi pri Šentrupertu, pove, da je moža, ki je bil doma iz Drganjih Sel pri Dolenjskih Toplicah, po poklicu pa policist, spoznala v Novem mestu, v kuhinji v delavski menzi. Bila je izučena kuharica, »a že nekaj let kasneje, ko sva si ustvarila družino, sem se raje zaposlila v novomeškem Novoteksu in tam delala tri desetletja. Je bilo lažje zaradi otrok tam kot v gostinstvu, kjer moraš biti na razpolago noč in dan,« pripoveduje slavljenka. Dom sta si ustvarila v farovški hiši na Kapitlju v Novem mestu, kasneje so se preselili v stanovanje na Jerebovi, kjer stanuje še danes.

Vida Šenica je ponosna na svoj rod. Na sliki z vnuki in pravnukinjami. (Foto: družinski arhiv)

Rodili sta se jima Verica in Cvetka, »in poglejte, kakšno naključje: hčerki sta rojeni 5.6. in 6.6., jaz pa 11.6., kar pomeni, da vse tri praznujemo v enem tednu. To je res lepo!«, pove Vida in zraven doda, da ima ena 60, druga pa 65 let. Razveseljuje jo tudi že pet vnukov ter tri pravnukinje. »En rod sami fantje, potem pa sama dekleta,« se nasmeje.

Zvesta naročnica Dolenjskega lista

Danes zvesti prijatelj Vide Šenice ostaja Dolenjski list, naročnica je že preko pol stoletja. Pravi, da komaj čaka četrtka, ko ji ga poštar prinese. »Preberem vsega, od začetka do konca, novice od vsepovsod, to me zanima. Kaj me briga, kaj se dogaja naokrog po svetu, briga me moja Dolenjska! Vesela sem, da boste zapisali kaj o meni – da ne bom v Dolenjcu šele v osmrtnicah!« se nasmeje.

L. Markelj