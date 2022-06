Rudniško jezero postaja vse bolj priljubljena točka

26.6.2022 | 16:00

Foto: arhiv DL

Kočevje - Kočevsko jezero, ki je v 70. letih prejšnjega stoletja nastalo v kotlini dnevnega kopa nekdanjega kočevskega rudnika, v zadnjih letih postaja priljubljena točka Kočevcev in širše. Vanj v zadnjih letih intenzivno vlaga tudi občina, ki je ob njem uredila plažo in kamp. Letošnja kopalna sezona v jezeru se je že začela.

Camp Jezero Kočevsko, ki ga je ob jezeru uredila občina, z njim pa upravlja Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje (Zavod Kočevsko), na skupno okoli 3500 kvadratnih metrih površine nudi prostor za okoli 100 kampiranja željnih turistov, 10 avtodomov in prikolic ter devet šotorišč. Ponuja tudi pet hišic za vse bolj priljubljeni glamping. V sklopu kampa je gostom na voljo sodoben objekt s sanitarijami, pralnico in sušilnico perila ter kuhinjo z notranjo in zunanjo jedilnico, poleg kampa je urejen Turistično informativni center s sejno sobo.

Po navedbah direktorice Zavoda Kočevsko Vesne Malnar Memedovič so v lanski sezoni, ki je bila zanje zelo uspešna, zabeležili skoraj 5300 nočitev, kar je za kraj, kjer je bilo še nedolgo tega zgolj jezero z neurejeno obalo, kar lep uspeh.

Tudi samo jezero, ki velja za eno čistejših v Sloveniji, postaja vse bolj priljubljeno za obiskovalce, zlasti v poletni kopalni sezoni. Takrat ga po laičnih ocenah obišče več kot 4000 obiskovalcev, s čimer sodi med najbolj priljubljene točke na kočevsko-ribniškem območju. Nudi tudi odlično izhodišče za pohodniške in kolesarske izlete ter rekreacijo.

Letošnja kopalna sezona v jezeru se je po navedbah Malnar Memedovičeve že začela, hkrati s tem pa se vrstijo številni dogodki in prireditve. V začetku junija je v bližini jezera potekal tekaški dogodek Kočevsko Outdoor Festival, ki je privabil tekače iz vse Slovenije, dogajanje pa sta spremljala tudi Beerfest in večerni koncert.

Poleg kampa je občina ob jezeru uredila pomole in glavno plažo, načrtuje tudi sprehajalne brvi, urbano opremo, športno-rekreacijske površine, učne poti in postavitev manjše fotografske razstave nekdanjega rudnika.

Vrednost projekta je ocenjena na 470.000 evrov, pri čemer naj bi občina del financirala z lastnimi sredstvi, del pa s sredstvi, ki jih namerava pridobiti na javnem razpisu ministrstva za gospodarstvo, namenjenemu državnemu sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo. Če bo vse po sreči, naj bi dela začeli letos jeseni.

Dodatne načrte za razvoj imajo tudi v Zavodu Kočevsko. Med drugim želijo povečati nočitvene zmogljivosti kampa, razviti dodatno gostinsko ponudbo ter izboljšati ponudbo za aktivnosti ob in na jezeru.

Dodatna občinska vlaganja v jezero in njegovo obalo delno onemogoča dejstvo, da je lastnik večjega dela obale jezera zasebnik. Ta namreč prodaja zemljišče v celoti in ne po delih, vendar vsa zemljišča za občino niso zanimiva. Lani so sicer že prišli do osnutka prodajne pogodbe, a do podpisa zaradi višanja prodajne cene ni prišlo, so povedali na občini, kjer so se po nesreči v Melaminu odločili tudi za podrobnejšo analizo vode v Rudniške jezeru. Ta je pokazala, da je jezero ustrezno za kopanje.

STA; M. K.