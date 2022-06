V Drašičih gorela zidanica, v Gorici žitno polje

26.6.2022 | 08:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Sinoči ob 21.17 je v Drašičih v občini Metlika zagorelo v zidanici. Gasilci PGD Drašiči in Metlika so pogasili požar, ki je uničil streho in zgornje nadstropje objekta velikosti okoli 6 x 4 metre. Dežurni delavec elektro podjetja je poskrbel za izklop elektrike.

Zagorelo na žitnem polju

Ob 18.52 je v naselju Gorica, občina Krško, zagorelo na žitnem polju. Gasilci PGE Krško in PGD Veliki Podlog so požar na površini okoli pol hektarja pogasili in preprečili nadaljnjo širitev na polje s pšenico.

M. K.