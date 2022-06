FOTO: Nežka Dulc in Tončka Hočevar spekli najboljši »zlati« šarkelj

26.6.2022 | 10:30

Nežka Dulc in Tončka Hočevar, vsaka s svojim zmagovalnim šarkljem.

Pehtranov šarkelj Nežke Dulc

Vsem sodelujočim na šarkeljadi so podelili priznanja.

Kvašeni šarkej z rozinami in kandirano pomarančo Tončke Hočevar

Bučka - V okviru Knobleharjevega 2022 je bilo včeraj, na dan državnosti, na Bučki zopet živahno. Krajevni praznik, tradicionalni semanji dan, zraven pa že 18. šarkeljada, ki je obenem tudi 12. državno ocenjevanje šarkljev. Pripravila sta ga DPŽ Bučka v sodelovanju z ZKS.

V oceno je prispelo 35 šarkljev, od tega 12 kvašenih in 23 umešanih, ni pa bilo nobenega biskvitnega. Strokovna komisija s predsednico Betko Verščaj je odločila, da si je 11 šarkljev prislužilo zahvalo, trije bronasta priznanja, 16 srebrna in pet zlata.

Najboljši šarkelj z enakim številom točko (39,5) sta prejeli Nežka Dulca iz DPŽD Bela Cerkev ter Tončka Hočevar iz DPŽ Bučka. Obe sta bili uspeha veseli.

Nežka Dulc, ki je spekla pehtranov šarkelj, je enkrat z njim že zmagala. Povedala je, da tovrstnega peče največkrat, saj ga njena družina obožuje in ji gre zato očitno najbolj od rok. Na tem tekmovanju sodeluje vrsto let, ravno tako rada peče potice, kruh, štruklje, itd., skratka je dobra gospodinja.

Tončka Hočevar je na šarkeljadi sodelovala tretjič in tokrat zmagala s kvašenim šarkljem z rozinami in kandirano pomarančo. Lani je za ravno tak šarkelj prejela srebrno priznanje in očitno je upoštevala priporočila komisije in se do letos izboljšala. »Predvsem sem pazila na primerno količino testa za v pekač, in tudi vse ostalo se je k sreči poklopilo,« je dejala Tončka, ki je tudi mojstrica velikonočnih dobrot, pa kruha, štrukljev, itd. Članica DPŽ Bučka je že 21 let.

Zlata priznanja so prejele še: Mari Jakše iz DKŽ Novo mesto za marmorni šarkelj, Katja Krese za pomarančnega ter Marija Selak iz DKŽ Novo mesto za marmorni šarkelj.

Vsem je čestitala predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule.

Spet nekaj priporočil

Nasmejana Vida Gros in škocjanski župan Jože Kapler

Bučenski ramplači vedno navdušijo.

Vajsova domačija se predstavi ...

Vokalnih 5 z ubranim petjem vedno navduši.

Kot je povedala predsednica Društva podeželskih žensk Bučka Vida Gros, jo veseli, da je bilo spet kar nekaj novih sodelujočih, pa mladih – šarkelj so spekli celo najmlajši iz vrtca Bučka, skupina Mehurčki, seveda s svojo vzgojiteljico. Tudi dveletnega premora zaradi korone pri njih ni bilo – šarkeljado so pridne članice izpeljale tudi predlani in lani.

Strokovna komisija je spet dala nekaj priporočil: držati se je treba recepture za tradicionalni kvašeni šarkelj, saj je to šarkelj naših babic; pečen mora biti v modelu za šarkelj, ki ima oblikovano dno in ne v potičnici ali kakem tortnem modelu; paziti je treba, da se ne zapeče preveč, pa tudi ne premalo …

Naj pa ne manjka inovativnosti, je bilo slišati. In res, že tokrat je bilo na razstavi v kulturnem domu na Bučki lahko občudovati in tudi poskusiti najrazličnejše šarklje: marmornega, pehtranovega, šarkelj z gozdnimi jagodami, kvašeni šarkelj z limonsko travo, umešani ajdo šarkelj z orehi, brezglutenski šarkelj z jabolkom, ajdov šarkelj s slanino, brusnični šarkelj, šarkelj s karameliziranimi češnjami, šarkelj s koščki čokolade, s suhimi slivami, z marelicami, umešani parkelj z bučkinimi semeni, zebrin šarkelj, itd.

Okrog dvajset rokodelcev

Turistično društvo Bučka pa je skupaj s kulturnim in gasilskim društvom ter podeželkami po dveh letih premora znova izpeljala tudi semanji dan, za ohranjanje tradicije nekoč bogatega sejmarskega dogajanja na Bučki. Pred kulturnim domom je na svojih stojnicah tako ponujalo svoje izdelke in pridelke kar nekaj rokodelcev in ekoloških kmetov, domačinov in od drugod.

Boste našli zase kako lončeno posodo?

Kot je povedal predsednik TD Bučka Silvo Vene, jih je prišlo kakih dvajset, kar je malo manj kot druga leta, to pa je tudi odraz premora, ko so nekateri tudi prenehali s svojo dejavnostjo. A tisti, ki so prišli, so veselo ponujali obiskovalcem vse, kar imajo in znajo: od lončarskih izdelkov, nakita, moke, suhomesnatih izdelkov, medu, domačega olja, pa oblačil in raznih pripomočkov.

Krajevno priznanje ŠD Bučka

Priznanje KS Bučka ŠD Bučka - na levi predsednik društva Boris Iljša, na desni predsednik KS Tomaž Marjetič.

Ob prazniku KS Bučka je predsednik Tomaž Marjetič podelil krajevno priznanje Športnemu društvu Bučka, ki je nedavno praznovalo dvajset let delovanja in sicer za pomembnem prispevek k razvijanju športne dejavnosti v kraju. Prejel ga je predsednik Boris Ilaš. Malo za šalo, malo pa tudi zares, so zraven dobili še darilo – žogo, zavito kot bonbon.

Zbrane na prireditvi je nagovoril tudi škocjanski župan Jože Kapler. Pohvalil je bogato društveno dogajanje na Bučki, vsem čestital za krajevni praznik ter za državni praznik. Vse je povabil, naj se udeležijo še ostalih dogodkov v okviru občinskega praznika Knobleharjevo 2022.

Prireditev je zelo simpatično povezovala Karmen Čarman, za prijetno vzdušje pa so poskrbeli pevska skupina Vokalnih5, Bučenski ramplači in otroci z Bučke.

V priponki rezultati z letošnje šarkeljade 2022.

Besedilo in foto: L. Markelj

