FOTO: Pestra sobota na 58. Jurjevanju v Beli krajini, drevi zaključek

26.6.2022 | 13:00

Temperamentni Brazilci

Združeni godbi, metliška in črnomaljska.

Ostali dogodki (tudi Goni kolo) ...

... in proslava ob dnevu državnosti pa spodaj v fotogaleriji. Vse fotografije: Jani Pavlin

Črnomelj - Sobota je bila glede dogodkov najpestrejši dan letošnjega Jurjevanja, saj so se odvijale številne dejavnosti za obiskovalce skozi cel dan. Že zjutraj so iz Jurjevanjske drage startali kolesarji (Goni kolo), nato se je dogajanje preselilo v staro mestno jedro Črnomlja. Tržnica dobrot in rokodelstva, predstavitev projektov LASDBK, dopoldanske in popoldanske ustvarjalne delavnice za otroke, dve predstavi za otroke, v starem mestnem jedru so nastopili Trubači iz Šida in etno skupini iz Brazilije ter Slovaške, potekale so glasbene animacije za otroke. Nato so si gledalci lahko ogledali koncert citrarjev in oprekljarjev v cerkvi Sv. Duha. V Jurjevanjski dragi se je pozno popoldan že začel etno koncert skupine Kralj Matjaž, ki mu je sledil koncert združenih godb Godbe Črnomelj in Mestne godbe Metlika.

Že zjutraj se je torej začel družinski kolesarski izlet po Beli krajini - Goni kolo - z biciklom po Beli krajini. Startali so v Jurjevanjski dragi in naredili krog po Beli krajini. Kolesarjenje je potekalo v organizaciji ŠRD Črnomelj. Od 9. do 17. ure je na parkirišču pred gradom potekala Tržnica dobrot in rokodelstva s stojnicami z najrazličnejšo ponudbo. Predstavljali so tudi projekte LAS-a DBK, med že izvedenimi tudi projekt Kolektivne blagovne znamke, Belokranjsko, ki je ravno v razvoju. Za ponudnike, ki se želijo ali so že pristopili k blagovni znamki, je potekala tudi delavnica v prostorih RIC-a Bela krajina. Dopoldanskim ustvarjalnicam se je pridružila predstava za otroke, Radovednica iz čebelnjaka v izvedbi Gledališča Pravljičarna.

Sredi vročega dne so k dodatni vročici pripomogli Trubači iz Šida, ki so zaigrali v mestnem jedru. Za njimi so nastopili glasbeniki iz Brazilije in Slovaške, ki so dodali še nekaj temperamenta s svojimi etno glasbenimi nastopi. Publiko so popeljali k plesu in rajanju, a je vse zbrane hitro »ohladila« močna ploha. Kar pa, kot sporočajo organizatorji, ni motilo otrok, saj so se umaknili »Pod Velb« in nadaljevali z ustvarjanjem poslikav in mini izdelkov. Zanje je bila pripravljena še glasbena animacija za otroke, Mali BU rajanje.

Ob 16. uri se je začel koncert Citroprekelj. Skupina Citroprekelj, ki deluje v okviru Folklorne skupine Dragatuš, se je tik pred zloglasno epidemijo navdušila za igranje na citre in oprekelj. V Folklorni skupini Dragatuš so namreč na podlagi terenskih raziskav oz. fotografij in pričevanj ugotovili, da so nekdaj tudi v Beli krajini igrali na citre in oprekelj. Tiha pobuda, da bi oba inštrumenta in igranje nanju obudili, je hitro zaživela in pod vodstvom citrarke Damjane Praprotnik.

Nato se je dogajanje preselilo v Jurjevanjsko drago, saj je Kralj Matjaž privabil kar nekaj poslušalcev … Etno skupina Kralj Matjaž sodi med tiste skupine, ki svoj program črpajo iz slovenskega ljudskega izročila. Trije glasbeniki so se zbrali v akustičnem triu, da na svoj način pokažejo, kakšna je njihova predstava ljudske glasbe in kako jo kar najbolje zapakirati. Včasih Kralj Matjaž nastopa tudi kot duet.

Oder so kmalu zasedle godbi, saj se je odvil skupni nastop Mestne godba Metlika pod vodstvom Rafka Ogulina in Godbe Črnomelj pod vodstvom Iztoka Štruclja. Tak koncert je izredno zanimanje dosegel tudi v Metliki, včeraj pa so navdušili tudi črnomaljsko občinstvo. Obe godbi veljata za eni od najstarejših slovenskih godb – metliška beleži kar 172 let, črnomaljska pa 156. Godbi sta se v zadnjem desetletju že večkrat povezali in dokazali, da je prijateljstvo med Metličani in Črnomaljci ne le možno, ampak lahko tudi zelo harmonično, lepo in veselo. Zvesti poslušalci njihove glasbe in obiskovalci njihovih koncertov vedo, da se radi spopadajo z zelo različnimi žanri glasbe.

V sklopu programa Jurjevanja v Beli krajini 2022 je včeraj v Črnomlju potekala tudi o𝐬𝐫𝐞𝐝𝐧𝐣𝐚 𝐨𝐛𝐜̌𝐢𝐧𝐬𝐤𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐞𝐯 𝐨𝐛 𝐝𝐧𝐞𝐯𝐮 𝐝𝐫𝐳̌𝐚𝐯𝐧𝐨𝐬𝐭𝐢. Zbrane je nagovoril župan Andrej Kavšek, ki je izpostavil pomembnost povezovanja in sodelovanja med sodržavljani, in vsem čestital ob dnevu državnosti. V kulturnem programu prireditve so nastopili skupina Citroprekelj FS Dragatuš in Mladinska vokalna skupina Vivace Glasbene šole Črnomelj. Program je povezovala Sabina Gosenca, za organizacijo prireditve pa je poskrbel JSKD Črnomelj.

Današnji zadnji dan jurjevanja obiskovalce čaka še pester popoldanski in večerni spored.

M. K.

Galerija