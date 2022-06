Večkrat se je prevrnil - dva ranjena; iz gozda s poškodovanim gležnjem

26.6.2022 | 18:50

Simbolna slika (Foto: arhiv lokalno.si)

Danes ob 12.55 je na cesti Črmošnjice - Črnomelj pri Ručetni vasi voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste ter se večkrat prevrnil. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulator na vozilu. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so dve poškodovani oskrbeli na kraju ter jih odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 12.59 so v naselju Mala gora, občina Kočevje, gasilci PGD Kočevje in Stara Cerkev prenesli osebo s poškodovanim gležnjem iz gozda do glavne ceste, kjer so jo predali reševalcem NMP Kočevje v nadaljnjo oskrbo.

Ob 14.53 so na Drožanjski cesti v Sevnici gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše.

M. K.